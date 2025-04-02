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溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

溫妮（左二）與「BOOM!怪物星人」團員擔任一日店長。（圖／本刊攝影組）

▲溫妮（左二）與「BOOM!怪物星人」團員擔任一日店長。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

35歲的溫妮從《大學生了沒》出道，因加入《木曜四超玩》走紅，甜美外表迷倒不少粉絲，她也與魏嘉瑩、琳誼、小V組成女團「BOOM!怪物星人」，去年還與許光漢、王淨合作《正港分局》，可說是全方位發展。除了事業一帆風順，她的感情世界也美滿，與身家破億的上班族男友穩定交往近5年，時報周刊CTWANT也直擊男友貼心幫溫妮拍照，成品卻讓女生不滿意，看來還未掌握「拍照」這項男友必備技能。

活動結束後，疑似是溫妮男友的車接團員們到阿信家附近的豪宅。（圖／本刊攝影組）

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▲活動結束後，疑似是溫妮男友的車接團員們到阿信家附近的豪宅。（圖／本刊攝影組）

3月22日下午近4點，溫妮及「BOOM!怪物星人」團員們結束一日店長活動，共乘一輛黑色廂型車離開，4點14分開進台北市中山區阿信家附近的一處豪宅。廂型車司機於5點半左右，開車到大安區某雞腿便當店買了兩大袋便當回去，魏嘉瑩則於6點半左右獨自回到阿信的豪宅換裝後又返回，而溫妮隨後在社群上貼動態，顯示與團員們在一起練團。

魏嘉瑩到阿信豪宅換裝後又返回，溫妮貼文顯示他們在練團。（圖／本刊攝影組）

▲魏嘉瑩到阿信豪宅換裝後又返回，溫妮貼文顯示他們在練團。（圖／本刊攝影組）

車子開出豪宅後，溫妮的男友已在車上，隨後男友護著溫妮走到公園。（圖／本刊攝影組）

▲車子開出豪宅後，溫妮的男友已在車上，隨後男友護著溫妮走到公園。（圖／本刊攝影組）

晚間9點40分，箱型車開出豪宅，20分鐘後在信義區路邊停車，司機搬了箱東西到後車廂，車上可見溫妮穩交中的身家破億男友。10點7分，車子停在象山公園旁，兩人下車走進公園，男友一下車便將手搭在溫妮肩上，邊走邊呵護著對方。走在公園的人行道上，溫妮拿燈罩補光，男友拿著手機幫忙拍攝，接著小倆口在公園一隅，男友繼續幫忙拍照，溫妮看了拍攝成果似乎並不滿意，於是自己掌鏡自拍，男友只好改拿燈光補光。

到公園後男友幫溫妮拍照還貼心打燈。（圖／本刊攝影組）

▲到公園後男友幫溫妮拍照還貼心打燈。（圖／本刊攝影組）

不過溫妮臉嘟嘟似乎對照片不滿意後來乾脆自拍。（圖／本刊攝影組）

▲不過溫妮臉嘟嘟似乎對照片不滿意後來乾脆自拍。（圖／本刊攝影組）

10點21分拍攝完畢後，兩人上車轉往信義區百貨商圈的露天酒吧，加入友人們的行列同歡，溫妮也淺嘗一小杯。深夜11點半左右，幾名友人換到附近的夜店續攤，直到次日凌晨1點35分，小倆口走出夜店，然而不知何故，戴著口罩的溫妮露出不悅的眼神，跺腳並狠狠瞪著男友，對方似乎受到震懾，只能低著頭滑手機，不敢看著溫妮，5分鐘後，兩人才共乘多元計程車離去。

拍完照後，溫妮與男友來到信義區的露天酒吧。（圖／本刊攝影組）

▲拍完照後，溫妮與男友來到信義區的露天酒吧。（圖／本刊攝影組）

與友人續攤完走出夜店，溫妮似乎在對男友跺腳耍小脾氣，但被溫妮盯著看的男友沒有抬頭，而是一直看著手機。（圖／本刊攝影組）

▲與友人續攤完走出夜店，溫妮似乎在對男友跺腳耍小脾氣，但被溫妮盯著看的男友沒有抬頭，而是一直看著手機。（圖／本刊攝影組）

兩人一同搭著多元計程車離去。（圖／本刊攝影組）

▲兩人一同搭著多元計程車離去。（圖／本刊攝影組）

溫妮在2019年與李玉璽分手一直自稱單身，直到2021年被拍到與男友在路上熱吻，戀情才曝光，之後在記者會上她也大方認了戀愛中，不過她說自己事業心很重，會把工作跟私生活分開，因為工作忙，與男友見面的頻率也不高，至於是否會有更進一步的發展？她表示：「其實沒想這麼多，現在是以事業為主，順其自然，如果有那一天會跟大家說。」

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

溫妮曾在受訪時稱目前以事業為主，還沒有結婚打算。（圖／翻攝自溫妮IG）

▲溫妮曾在受訪時稱目前以事業為主，還沒有結婚打算。（圖／翻攝自溫妮IG）

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