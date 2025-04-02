金鐘視帝穩交圈外女友！　黃河罕見談戀情羞笑…被問結婚全說了

記者黃庠棻／台北報導

影集《星空下的黑潮島嶼》集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，堪稱是2025最MAN台劇。今（2）日該片舉行媒體茶敘，主角黃河、韓寧、吳岳擎一同現身分享拍戲花絮。

▲韓寧、黃河、吳岳擎出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／客家電視台提供）

黃河與韓寧在《星空下的黑潮島嶼》飾演一對夫妻，因為受到白色恐怖的迫害而遭受分離，讓感情深厚的兩人分隔兩地。戲外，黃河2022年年底時被拍到穩交圈外女友，他今天被問到戲裡走入婚姻，戲外是否已經「天時地利人和」，他低調表示「還沒有」。

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▲韓寧、黃河、吳岳擎出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／客家電視台提供）

被問到戀情問題，黃河不時害羞低頭偷笑，他坦言「還是同一個人」，但現在仍把重心放在工作上，所以還沒有想要走入婚姻，低調說道「大家都是好朋友」，更表示演員的工作性質一般人都很難理解，但會跟另一半分享。

▲黃河低調談及圈外女友。（圖／客家電視台提供）

此外，《星空下的黑潮島嶼》才剛開播，一場黃河被關在碉堡差點發瘋的戲碼，精湛的演技受到網友討論，他先是自嘲自己演太多邊緣人，所以很容易演瘋掉的情境，但他強調自己太過入戲，本來還想要演得更誇張，直呼「那一段是有德（黃河角色名）在人生低潮找尋生命希望的理性」。