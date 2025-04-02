金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢與金賽綸的爭議成為輿論焦點，他在3月31日的記者會上數度哽咽，甚至哭到抽搐，強調兩人交往始於金賽綸成年後，怎料卻引起更大反彈，據悉，有8名金賽綸的好朋友看不下去，決定出手公開內幕，「不知道為什麼要全盤否認。」

▲金秀賢爆哭。（圖／路透）



金秀賢對金賽綸遺屬提起名譽毀損刑事訴訟，並要求120億韓元的民事賠償。金賽綸方委任律師接受韓媒《案件檔案24》訪問，透露金賽綸生前要好的8名朋友在看完記者會後相當憤怒，「他們都知道兩人在未成年時期交往的事實，著手正在準備發聲明，之後可能會對外公開。」

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此外，律師表示家屬其實要的只是一個真誠的道歉，但遺憾的是金秀賢並未這樣做，「（金秀賢）即使只是承認『從未成年時期開始有好感，但正常交往是從成年後開始』也好，為什麼要否認到底呢？」橫豎研究所也掌握了金賽綸的5部手機、筆記型電腦4台，不僅有原始數據，還截取了重要截圖畫面，家屬也都同意公開討公道，預告將繼續揭露更多內容。

▲金賽綸。（圖／翻攝自金賽綸IG）



此前，金秀賢記者會上全面否認與金賽論相關的爭議，主張「確實交往過，但那是她成年後的事情。和其他人一樣，是普通的戀人關係，雖然抱有好感並交往，但隨著時間的推移分手了。」他還表示因為有太多需要守護的東西，才否認與金賽綸交往，「每當人類金秀賢與明星金秀賢的選擇產生分歧時，我總是選擇明星金秀賢的立場。」