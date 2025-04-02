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尋人！林嘉宏、黃美文、席敬倫在哪裡？　陳玉勳召喚《熱帶魚》主角現身

記者蕭采薇／台北報導

2025金馬奇幻影展開幕在即，為了慶祝三十週年的國片《熱帶魚》搶購一空，導演陳玉勳感動之餘，也希望能邀到當年擔任主角的三位演員林嘉宏、黃美文、席敬倫，一同回味敘舊，歡迎與金馬執委會聯繫。

▲導演陳玉勳想找到《熱帶魚》林嘉宏、黃美文、席敬倫。（圖／金馬奇幻影展提供）

▲《熱帶魚》中飾演劉志強的的林嘉宏（右2）、飾演王道南的席敬倫（左2）。（圖／金馬奇幻影展提供）

《熱帶魚》是陳玉勳的電影處女作，1995年上映時，也獲得同年瑞士盧卡諾影展藍豹獎、法國蒙貝利耶電影節最佳影片獎和第32屆金馬獎最佳原著劇本獎。文英更以該片獲得金馬獎最佳女配角獎，而她所扮演的「巨蛇娘娘」，至今仍是影迷心中的經典。

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當年劇中的三名小童星，林嘉宏、黃美文、席敬倫，後來都沒有在演藝圈發展。適逢電影上映30週年，導演陳玉勳也喊話，希望能找到當年的主角，開一場別開生命的「同學會」。

▲導演陳玉勳想找到《熱帶魚》林嘉宏、黃美文、席敬倫。（圖／金馬奇幻影展提供）

▲《熱帶魚》中飾演阿娟的黃美文。（圖／金馬奇幻影展提供）

好看又好玩的金馬奇幻影展，不斷刷新觀眾觀影體驗，今年除了有豪華陣容的全新活動場，更狂送超過萬份禮品。口碑載道的金馬特別企劃「影迷新世代」活動，團體場次已報名額滿，影展特地於4月12日舉辦的「青少年免費專屬場」保留少量個人名額。

2025金馬奇幻影展將於4月11日至20日在台北信義威秀與MUVIE CINEMAS舉辦，影展也提醒觀眾，還有不少精彩佳片仍有票券，影迷可以上金馬影展購票系統查詢，優惠預售票只到4月10日止。

▲2025金馬奇幻影展獨家周邊商品。（圖／金馬奇幻影展提供）

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熱帶魚, 林嘉宏, 黃美文, 席敬倫, 金馬奇幻影展

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