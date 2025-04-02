快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

記者陳芊秀／綜合報導

好萊塢影星方基墨（Val Kilmer）逝世，享壽65歲。他曾演出《捍衛戰士》、《永遠的蝙蝠俠》、《烈火悍將》、《神鬼至尊》等多部經典電影走紅。外媒《紐約時報》已經確認噩耗，生前與喉癌抗爭多年。

▲方基墨逝世。（圖／翻攝自臉書）

據《紐約時報》報導，方基墨於美國時間4月1日在洛杉磯逝世，女兒梅賽德斯基墨（Mercedes Kilmer）表示死因是肺炎。而他因《捍衛戰士》的「冰人」角色走紅影壇，更接演「蝙蝠俠」一角，然而爆紅之際卻突然鮮少公開露面，直到2017年證實罹患喉癌並已經抗病2年的消息。

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▲方基墨《捍衛戰士》演「冰人」一角走紅影壇。（圖／翻攝自X）

由於罹癌，方基墨接受了化療與兩次氣管切開術，但也因此失去嗓音。他2021年透過人工智慧技術，重建自己的聲音，2022在續集電影《捍衛戰士：獨行俠》回歸，令無數影迷感動。

方基墨在90年代是紅極一時的型男巨星。他憑俊朗外型接演《永遠的蝙蝠俠》，對決金凱瑞飾演的反派，在《烈火悍將》與勞勃狄尼洛、艾爾·帕西諾同台飆戲。他2021年發表個人紀錄片《VAL》，紀錄自己40年來的生活，該片他靠人工發聲器來錄製旁白，影片發表後造成轟動。

▲方基墨在《永遠蝙蝠俠》飾演蝙蝠俠，搭檔妮可基嫚。（圖／翻攝自X）

▲方基墨罹患喉癌失去嗓音，靠人工發聲器為自己的紀錄片配旁白。（圖／翻攝自X）



