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韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

【獨家】【負形象重傷】遭霸凌舉止異常　全恩菲負能量嚇退中職球團

▲全恩菲以甜美外型圈粉，球迷喊話中職「趕快找她來台灣」，但因他過激的負面情緒讓球團觀望。（圖／翻攝自全恩菲IG）

圖文／鏡週刊

韓籍啦啦隊全恩菲於2月來台參加WBC資格賽應援活動後，人氣大增，日前陸續傳出味全龍、中信兄弟及樂天桃猿都曾與之接洽，但直至3月29日，中職球賽開打，都沒見到她現身球場。本刊掌握消息，全恩菲來台發展計畫未定，業界人士透露「是因為她曾試圖輕生，加上經常在社群上發表激動的負面文」，讓球團不敢貿然簽下她。

全恩菲擁有甜美的外型，2月19日來台參加WBC資格賽的應援活動時，曾吸引大批粉絲接機、送禮物，球賽結束後，網友敲碗希望她趕快來台發展，連她自己也在社群發文「好想快點去台灣！」但上週日（30日）味全龍與樂天桃猿新賽事首戰，因雨取消而延賽，無法確定她是否順利應援中職，讓不少球迷希望落空。

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【獨家】【負形象重傷】遭霸凌舉止異常　全恩菲負能量嚇退中職球團

▲全恩菲今年2月來台參加WBC經典資格應援活動，亮麗外型成為全場焦點。（圖／翻攝自全恩菲IG）

啦啦隊名單　尚未見名字

23歲的全恩菲，除了是應援女孩外，也曾是韓國偶像團體的一員，2019年她加入韓國女團「ANS」出道，當了1年歌手後，傳出因為遭到霸凌而罹患憂鬱症，還吞了不少安眠藥，而後她宣布退團並加入韓國職棒起亞虎當起應援女孩，成為李多慧、李雅英的學妹。

【獨家】【負形象重傷】遭霸凌舉止異常　全恩菲負能量嚇退中職球團

▲全恩菲（中）以女團出道，但當了1年歌手，該女團就解散。（圖／翻攝自official_ans_IG）

原本以為全恩菲會隨著李多慧等人的腳步來台發展，也傳出中職球團與她積極接洽中，但最後啦啦隊名單卻不見她的名字。有一說是全恩菲的經紀公司擅長操弄造勢，並不想讓她太早決定動向；但中職內部人士卻透露，她過往的偏激行為及在社群上發文的負面情緒，讓不少球團仍在觀望。

【獨家】【負形象重傷】遭霸凌舉止異常　全恩菲負能量嚇退中職球團

▲邊荷律近日正式亮相，宣布加入中信兄弟啦啦隊。（圖／鏡週刊提供）

中職棒球隊在2023年簽下李多慧，成為首位來台發展的韓籍應援女孩後，韓籍啦啦隊人氣因此在台暴增，讓各球團在近兩年展開搶人大戰，積極接洽更多外援來台。

【獨家】【負形象重傷】遭霸凌舉止異常　全恩菲負能量嚇退中職球團

▲新球季開打前夕，禹洙漢（左起）、河智媛、廉世彬以「韓籍三本柱」成為樂天女孩。（圖／鏡週刊提供）

富邦大手筆　桃猿比陣勢

其中，富邦悍將繼去年簽下李雅英後，今年又不惜重金簽下李珠珢，就連樂天桃猿也以「韓籍三本柱」口號，一次簽進河智媛、廉世彬、禹洙漢，3月中才公開在台灣亮相的3人，從新聞曝光一週後就被廠商相中，找她們3人拍廣告，就能看出韓籍應援團在台的人氣。

【獨家】【負形象重傷】遭霸凌舉止異常　全恩菲負能量嚇退中職球團

▲首位來台發展的韓籍啦啦隊李多慧，靠代言、商演等活動第一年收入逾新台幣千萬元。（圖／鏡週刊提供）

李多慧2023年簽約樂天桃猿後，隔年跳槽味全龍，據悉，她來台第1年，光是YouTube頻道收入就達新台幣93萬元，若加上啦啦隊、商演、代言等工作，1年至少上千萬元收入，這也是吸引韓籍應援女孩爭相來台的主因。

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