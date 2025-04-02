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彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲彭于晏與彭姊姊帶著3隻愛犬與高個瀏海妹會合。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

彭于晏自從事業重心轉往大陸後，鮮少在台公開露面，原訂在台上映電影《狗陣》也因故取消上映計畫。不過近來倒是不少粉絲巧遇彭于晏在台北街頭遛狗，時報周刊CTWANT日前就直擊，彭于晏身旁不只有3隻惠比特犬（另有一說是靈緹犬）Nebbi、Ollo、小辛陪伴，身旁還多了位高個女伴陪同，毛孩們一看到女方立刻露出興奮燦笑，似乎對該女生非常熟悉，頗像一家人般一起度過快樂的遛狗時光。

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

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▲彭于晏與媽媽、姊姊、家中長輩及高個妹等紅綠燈要帶毛孩放風跑步。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

3月20日早晨9點多，一名身高約170公分，穿著短褲、黑上衣的「高個瀏海妹」在彭于晏天母家外的人行道來回走動，在附近的公園邊滑手機邊等人。10來分鐘後，彭于晏和姊姊牽著3隻愛犬前來會合，狗狗們一看到該名女子便顯得格外興奮。

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲彭于晏和高個妹在前面遛狗慢跑，媽媽和姊姊在後方慢慢走。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲彭于晏邊遛狗邊跑步，高個妹也跟著一起跑。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

在寒流來襲的早晨，幾人便趁著溫暖的陽光，分配好1人1狗後，前往天母運動公園。而彭媽媽和另一名婦人也加入他們的行列，彭于晏及高個妹帶著毛孩開始小跑步，陪著狗狗在路上奔馳，男神、女伴、狗狗加上溫暖陽光，看來畫面格外美好。

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲跑了一段之後彭于晏和高個妹緩和散步，邊走邊聊天。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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▲遛狗似乎是彭家人重要的休閒活動，高個妹也參與。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

一群人陪毛孩放風的同時，只見彭于晏和高個妹一起沿著運動場外圍慢跑，兩人總是形影不離，感覺十分熟稔。沿著公園外圍大約跑了半個小時後，一行人走進運動公園，解開3隻狗狗的繩子，讓他們在草地跑動、嗅聞，享受冬日陽光跟自由。大約10分鐘後，彭于晏幫愛犬繫上繩子，一行人往住處的方向移動，繼續前往附近的咖啡廳繼續享受悠閒的早晨。

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲大部分的時間都是彭于晏和高個妹兩人走在前方。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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▲高個妹與彭家人相處也頗為融洽有說有笑。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

根據本刊連續幾天的觀察，彭于晏和家人每天都會帶著愛犬出門溜搭，而高個妹也連續3天都會出現，19日晚間6點多，女子來到彭家外面，沒多久疑似彭于晏姊姊的女生帶著3隻狗出來，兩個女生一起遛狗散步約半個小時。而18日，女子則是在傍晚5點多來到彭家，將物品交給門口的警衛之後便獨自離去，看來她不只跟毛孩打成一片，與彭家人也都十分熟識，相當融入彭家的生活。

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲一行人到附近咖啡店享受片刻悠閒。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲前一天高個妹與彭于晏的家人一起在住家附近遛狗。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

而彭于晏與這位高個妹遛狗的身影，也多次出現在社群軟體上，有不少網友都曾在Threads上分享看到彭于晏牽著狗狗，身邊跟著同樣是這位女孩，由於惠比特犬（也有一說是靈緹犬）天生瘦骨嶙峋的外型十分顯眼，很多網友都是先看到狗，才發現狗主人就是男神彭于晏，不管是在彭于晏天母住處附近，甚至去年連在桃園也有人曾遇過他們兩人牽著狗在路邊散步，若要求合影，彭于晏也都來者不拒相當親切，遛狗路線拉得很遠。

男神愛遛狗1／彭于晏爆新女伴日陪遛狗　台北街頭跟愛犬放風黏踢踢

▲更早一天彭于晏與媽媽和其他家人一起遛狗回家，高個妹則在傍晚到彭家拿東西給門口警衛。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

多年前彭于晏在接受媒體訪問時，被問到如果找回一件曾經弄丟的東西，會想要尋回什麼？當時的他竟表示「我的初戀女友」，他也解釋初戀的感覺最開心，後來一直追求這種感覺但都沒有了，甚至還說最難忘的就是完全投入的愛情，坦言有可能他都沒有碰到，不知道與高個妹一起遛狗，是否有稍稍找回純愛的感覺。

對此彭于晏經紀人表示：「一切都是誤傳，捕風捉影，那只是幫忙遛狗的朋友，而且遛狗的同時旁邊都還有其他家人在，但大家都放大解釋，可能太關心他了。」

延伸閱讀
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