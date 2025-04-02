黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

記者潘慧中／綜合報導

還記得九零年代紅極一時的嘻哈團體L.A. Boyz嗎？1997年正式解散後，成員黃立成、黃立行和林智文各自發展，直到最近被曝光一起開籃球賽的畫面，瞬間勾起歌迷的童年回憶。

▲L.A. Boyz罕見合體。（圖／翻攝自Instagram／stevenlinmd）



林智文1日在社群網站上傳和黃立成、黃立行坐在NBA洛杉磯湖人隊主場第一排觀戰的合照，他身穿棕色毛領夾克，黃立成穿著黑上衣，黃立行則是穿了藍格襯衫搭配背心和帽子，頭髮側邊和鬢角明顯已冒出白髮。

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▲▼林智文分享L.A. Boyz一起看球賽的合照。（圖／翻攝自Instagram／stevenlinmd）



事實上，自從L.A. Boyz於1997年正式解散，黃立成將另拓的事業版圖經營得有聲有色，2020年全數售回17LIVE集團的股權，並辭去公司所有職務後，他決定專注於其他領域的新事業。

▲黃立成已經辭去17LIVE集團的所有職務。（圖／資料照）



至於現年50歲的黃立行，2017年出演女友徐靜蕾執導的電影《綁架者》後，便幾乎沒有出現在螢光幕上，直到2019年才傳出他擔任哥哥黃立成虛擬版權交易平台「Machi X」的顧問，作風相當低調。

▲▼黃立行與徐靜蕾相戀超過10年。（圖／翻攝自微博）



林智文自從團體解散後，便回到美國攻讀醫學院，經過多年訓練，他如今已經是專業的骨科醫師，還在當地自行開設診所，憑藉著自身能力幫助他們，讓他相當有成就感，從不覺得唸醫科是一件痛苦的事。

▲林智文現在是專業的骨科醫師。（圖／翻攝自資料照、Facebook／林智文）