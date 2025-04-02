豬哥亮秀場賺超飽「鈔票塞滿車」！　鳳飛飛遭黑道拿西瓜刀追殺...秘辛曝光

記者孟育民／台北報導

「犀利天后」利菁與「荒謬大師」沈玉琳聯手主持的東森超視《后宮歐買尬》，以辛辣爆笑風格深受觀眾喜愛。明（3日）邀請翁立友、蔡閨、向娃、小亮哥、阿娥姐等藝人，大談秀場背後秘辛。向娃率先爆料，陳美鳳演出時曾經誤把梳子當成麥克風，對嘴唱完場糗翻天。

▲ 《后宮歐買尬》爆秀場秘辛， 。（圖／東森超視提供）



她更自爆自己演出時因為不慎摔跤，結果高衩禮服一路從小腿裂到腰間，讓她只能死命抓著衣服預防走光。更誇張的是，當時的秀場主持人豬哥亮、賀一航竟直接躺在地上訪問她，還說：「這樣風景比較好看！」，讓她哭笑不得。

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▲豬哥亮是秀場一代天王。（圖／資料照／ETtoday）



小亮哥則透露，以前在歌廳作秀時，有黑道大哥請他吃檳榔，婉拒後竟被歌廳經理潑水，當下他以為是經理在羞辱他，事後才知道因此幫他擋了災，否則下場會更慘。向娃也回憶曾與鳳飛飛、許不了、凌峰等人一同作秀，碰到台下黑道鬧場還被直接嗆聲，嚇得他們一唱完就從後門逃離，甚至還看到黑道份子拿著西瓜刀狂砍車門！

▲向娃曾與鳳飛飛、許不了等人，遭黑道持西瓜刀追殺 。（圖／東森超視提供）



雖然秀場很容易遇到黑道挑釁，但是秀場酬勞到底有多好賺？向娃表示，以前都收現金，酬勞都用百元鈔結算，錢多到整個後車廂都塞不下，更別提豬哥亮這些大哥們的價錢還比她們更高。