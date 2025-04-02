金秀賢不認與金賽綸未成年戀愛　宣布「提告《橫豎》」：將提證據證明

記者蔡琛儀／綜合報導

韓星金秀賢的經紀公司Gold Medalist 之法律代理人、法務法人LKB & Partners於今（2日）表示：「Gold Medalist與演員金秀賢已於前一日，針對YouTube頻道『橫豎研究所』的金世義，以涉嫌違反《反跟蹤騷擾法》追加提告。」

▲金秀賢日前在記者會上爆哭。（圖／達志影像／AP）

LKB & Partners接著補充：「『橫豎研究所』自上月10日的節目後，除了3月31日當天，幾乎每天都在報導與金秀賢相關的內容，並散布虛假事實。『橫豎研究所』不僅無差別地在其 YouTube頻道公開金秀賢的臉部與身體影像，還包括私密信件與訊息等。針對這種『網路獵巫』行為，唯一的解決方式就是透過嚴格的調查與懲處。」

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他們並進一步強調：「我們已駁斥『橫豎』長期以來所主張的虛假內容，即『金秀賢自金賽綸未成年時期便與其交往』的說法，然而『橫豎研究所』依然基於捏造的證據與照片持續散布不實資訊。因此，我們將再次整理並反駁『橫豎』所提出的所謂『證據』，明確聲明金秀賢與金賽綸在其未成年時期交往的指控絕非事實。」

金秀賢與金賽綸的爭議持續成為輿論焦點，他在3月31日的記者會上首度露面，數度哽咽，甚至哭到抽搐，強調兩人交往始於金賽綸成年後，怎料卻引起更大反彈，橫豎研究所當天就提出金秀賢曾在金賽綸未成年時，深夜一起吃飯、還疑似喝燒酒的照片。據悉，已有8名金賽綸的好朋友看不下去，決定出手公開內幕，「不知道為什麼要全盤否認。」