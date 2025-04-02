男團ARKis登台突激動爆哭！　意外曝光「建築業富二代」驚人身世

▲ ARKis舉辦首張專輯《ARK》記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

男團ARKis今（2日）舉辦新專輯《ARK》記者會，前輩黃偉晉更驚喜現身，送上象徵「淨化」和「補給」能量的「粉皮白水晶」，祝福ARKis在演藝圈能量滿滿，身為偉晉粉絲的隊長Alex和主舞、領唱擔當的李東翰，見到偶像前來興奮直呼：「我們都是看你的《終極一班》長大的。」團員們收到偉晉的祝福，興奮表示：「我們又充滿力量，準備好繼續衝刺了。」

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▲▼ ARKis強勢出輯。（圖／記者黃克翔攝）



公司也為ARKis精心安排了隱藏彩蛋，特別邀請團員家人錄製影片，讓團員當場失控淚崩，隊長Alex眼淚更是像瀑布般直流，「我只要踏到家人這塊就忍不住淚崩，內心非常感動，這一路非常不容易，辛苦家人最了解，從小就跟他們說我想當藝人，他們都支持我，如今MV都上架，可以帶給他們榮耀非常開心。」

對於終於強勢出道，ARKis興奮直呼：「非常開心，感覺是拿到一把鑰匙的感覺，對我們來說是一個起步，新的里程碑。」而臥虎藏龍的團員之中，Vin更自爆家裡是開建設公司，還曾擔任工地主任，扛80公斤的水泥都不是問題，也因此是團裡的「肌肉擔當」，家世背景顯赫。

記者上會也搶先公開ARKis和DKB合體版本的《末日有我》舞蹈限定版。拍攝當天，鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶和Vin現場教學DKB 4位成員，舞功高強的兩團，立刻就抓到重點，不忘在音樂空拍時，擊掌更多認識彼此。身為前輩的DKB得知ARKis要辦記者會，也送上祝福，「恭喜ARKis出道，這次到台北跟ARKis一起拍了Reels真的非常開心，希望下次還能再見，ARKis加油、加油，你們真的很帥氣。」

