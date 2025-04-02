吳婉君遭趙駿亞家暴「記者會喊卡」　廠商發聲：對合作夥伴的尊重

記者黃庠棻／台北報導

女星吳婉君3月底認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索。據了解，兩人發生爭執時，吳婉君被趙駿亞打到雙頰紅腫、臉部瘀傷，後來到醫院驗傷，目前也已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，只不過她代言義大利家具品牌本要在今（2）日舉辦記者會，卻因近日的風波臨時喊卡。

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

義大利頂級家具品牌「NATUZZI 拉圖誌」推出全新追劇沙發，特別邀請八點檔女神吳婉君（Cocco） 擔任廣告女主角。但她近期陷入家暴風波，本來品牌將在（2）舉辦記者會，品牌發出聲明「因藝人相關事件影響，品牌方基於對合作夥伴的尊重，並考量當事人目前仍在調適中，決定將記者會延期」。

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▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

不過，品牌在與吳婉君溝通過後，雖然將記者會取消，但發布全新代言照的行程依舊。她大方分享平時拍戲行程滿檔，私下竟是名副其實的「追劇狂人」，幽默直言「拍劇好累，追劇不累！」一坐上沙發就完全不想離開。

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）



有八點檔女神稱號的吳婉君表示，平時拍劇動輒十幾個小時，讓她回家後只想徹底放空，分享「我曾經因為瘋狂追劇，創下連續三天沒日沒夜黏在沙發上、不出門的紀錄！」

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）