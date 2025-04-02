ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳婉君遭趙駿亞家暴「記者會喊卡」　廠商發聲：對合作夥伴的尊重

記者黃庠棻／台北報導

女星吳婉君3月底認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索。據了解，兩人發生爭執時，吳婉君被趙駿亞打到雙頰紅腫、臉部瘀傷，後來到醫院驗傷，目前也已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，只不過她代言義大利家具品牌本要在今（2）日舉辦記者會，卻因近日的風波臨時喊卡。

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

義大利頂級家具品牌「NATUZZI 拉圖誌」推出全新追劇沙發，特別邀請八點檔女神吳婉君（Cocco） 擔任廣告女主角。但她近期陷入家暴風波，本來品牌將在（2）舉辦記者會，品牌發出聲明「因藝人相關事件影響，品牌方基於對合作夥伴的尊重，並考量當事人目前仍在調適中，決定將記者會延期」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

不過，品牌在與吳婉君溝通過後，雖然將記者會取消，但發布全新代言照的行程依舊。她大方分享平時拍戲行程滿檔，私下竟是名副其實的「追劇狂人」，幽默直言「拍劇好累，追劇不累！」一坐上沙發就完全不想離開。

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

有八點檔女神稱號的吳婉君表示，平時拍劇動輒十幾個小時，讓她回家後只想徹底放空，分享「我曾經因為瘋狂追劇，創下連續三天沒日沒夜黏在沙發上、不出門的紀錄！」

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

▲吳婉君為義大利傢具品牌拍攝廣告。（圖／NATUZZI拉圖誌提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

推薦閱讀

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

賈靜雯修杰楷西進大陸！　簽入蕭敬騰夫妻旗下…經紀公司反應曝

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

峮峮脫了！「解放3套內衣」一彎腰⋯超兇身材現形 網滑到最後笑了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常！　全恩菲負能量嚇退中職球團

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！被拍50歲近況照 L.A. Boyz罕合體

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲…生前患喉癌失去嗓音

被疑遭曾國城伸鹹豬手女星　Albee發文談當年的一切

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍　他低頭不敢說話

曾國城2度伸鹹豬手！女星疑遭《天才衝衝衝》辭退　電視台回應了

金賽綸8好友氣炸開戰了！　要出手「戳破金秀賢謊言」：只想要他道歉

直擊野生隋棠夫妻「現身校園」0架子全被拍！孩受美式教育…學費起底

彭于晏爆新女伴！　「高個妹陪遛狗」台北街頭黏踢踢…經紀人回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳婉君, 趙駿亞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城陷爭議！慘丟主持、代言「一年損失600萬」　出道30年爆事業危機
  2. 美女主播「照胃鏡拒打無痛」　狂省5萬吐心聲：習慣成自然
  3. 蕭敬騰還原求婚Summer「等爸回覆過程」哭了！　親曝愛妻在家地位
  4. 金秀賢不認與金賽綸未成年戀愛　宣布「提告《橫豎》」：將提證據證明
  5. 金鐘視帝穩交圈外女友！　黃河罕見談戀情羞笑…被問結婚全說了
  6. 男團ARKis登台突激動爆哭！　意外曝光「建築業富二代」驚人身世
  7. 吳婉君遭趙駿亞家暴「記者會喊卡」　廠商發聲：對合作夥伴的尊重
  8. 豬哥亮秀場賺超飽「鈔票塞滿車」！　鳳飛飛遭黑道拿西瓜刀追殺...秘辛曝光
  9. 尋人！林嘉宏、黃美文、席敬倫在哪裡？　陳玉勳召喚《熱帶魚》主角現身
  10. 于正轟：演員最無恥自帶編劇！「大男主刪女主戲份」網瘋猜他炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366