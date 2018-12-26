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麋先生出道最大售票演出！　工作累到掛「一半掛病號」

記者關韶文／台北報導

「野生系金曲樂團」麋先生將於12/29在台大體育館舉辦成軍以來最大型售票演唱會《麋宮》，開「宮」進入最後倒數，麋先生透露除了將打造大型搖滾「麋宮」舞台之外，成團至今的知名曲目也都將唱好唱滿！

演唱會進入最後倒數階段，除了密集練團之外，宣傳行程、活動也是滿檔，麋先生上週也特別為演唱會主題曲「接著」遠赴台南取景拍攝劇情版MV，拍攝過程中使用仙女棒做效果，鼓手逸凡雖不慎被火花燙到但還是忍著拍完，令工作人員相當心疼，MV拍攝到近午夜十二點才結束，在地人吉他手小B特別帶大家品嚐台南有名的牛肉湯補充體力，回到台北已經是半夜三點。

▲▼麋先生。（圖／相知音樂提供）

▲▼麋先生聖誕節慶生。（圖／相知音樂提供）

▲▼麋先生。（圖／相知音樂提供）

隔日早上10點，麋先生又前往台中參加五月天人生無限公司「奇幻漂流」舞台的演出，不但感受台下歌迷熱情的支持，也在後台與好友蕭秉治相見歡，身為大型演唱會前輩的蕭秉治不忘貼心為麋先生加油打氣，並承諾屆時會到場支持。

另外麋先生上週也釋出為了花博合輯特別創作的單曲《聲音》，並受邀到與台中市政府的長官一起導覽台中花博后里森林園區，結束後又趕回台北出席電台通告，被團員苦中作樂笑說「大家都說台灣一日生活圈，我們是一日好幾圈」。

在行程滿檔情況下還要為演唱會內容做準備，有一半團員都掛病號，平時老愛聊天打發時間的團員們已累到無力抬槓，為養精蓄銳練就一身「上車秒睡」的特殊技能，連工作人員都透露「很少看過這麼安靜的麋先生」。

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