吳宗憲問家家：交男友沒？　推薦「29歲經紀人」送作堆

記者關韶文／台中報導

家家推出翻唱單曲《擁抱》，適逢聖誕夜，她也站上師兄五月天《人生無限公司》打卡的行列，擔任開場嘉賓的家家也與當晚嘉賓吳宗憲相見歡，向憲哥討了個溫馨的聖誕夜「愛的抱抱」。

家家擔任暖場嘉賓，演唱經典歌曲《家家酒》、《擁抱》為台中體育場這晚大型的聖誕派對，先揭開激情狂歡的序幕。在演唱會後台，家家也遇到當天五月天的嘉賓—「綜藝天王」吳宗憲。家家透露：「之前去上憲哥的節目，就對他的溫暖留下深刻印象，是個很會照顧人的前輩。」她接著笑說：「每次憲哥看到我，都會問『交男朋友了沒？』感覺真的很像爸爸在關心女兒。」

▲▼家家在後台擁抱吳宗憲。（圖／相信音樂提供）



個性浪漫愛撒嬌，像是小女孩般的家家，也趁機向敬愛的前輩憲哥討祝福，要求一個溫馨聖誕夜「愛的抱抱」。再次見面，憲哥也關心她的感情大事，家家大方回應：「我現在單身耶，憲哥可以幫我介紹男朋友嗎？」吳宗憲立刻推薦：「我經紀人！29歲，年輕有為！」現場當起愛神邱比特。

▲▼家家台中開唱。（圖／相信音樂提供）

2012至今，發行過三張個人專輯，三張皆入圍金曲獎最佳國語女歌手的家家，美聲在樂壇早已擁有「天籟美聲」、「靈魂歌姬」之譽。正在籌備最新專輯的家家，最新作品《擁抱》翻唱自歐陽菲菲1993年的作品，由「音樂上最懂她的男人」五月天瑪莎操刀，用全新角度挑戰這首party經典情歌。