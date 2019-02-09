ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

我一直沒紅過啦！馬俊麟苦熬15年等到《大時代》孫煥然

記者林奕如／專訪

馬俊麟外型斯文帥氣，在民視《大時代》飾演智慧超群的「孫煥然」，默默守護王瞳，擄獲大批女粉絲。36歲的他，發展十分坎坷，剛開始簽約華納唱片，但無緣發片，之後簽入新東家，理念不合等於被束縛，8年長約消磨熱情，他心裡已經放棄演藝圈了。

▲▼馬俊麟專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬俊麟接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者季相儒攝）

馬俊麟從小愛唱歌，國小最愛唱遊課，大聲唱到全班同學都看他，國中音樂課他一個人在全班面前演唱《山頂的黑仔兄》，老師給他全班最高分，他笑說：「原因是我很有勇氣。」他大學時想圓歌手夢，2003年參加選秀節目《偶像大聖戰》獲得第四名出道，當時前三名還在圈內的只剩管罄，其他都消失。

▲▼馬俊麟專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬俊麟演藝圈發展十分坎坷。（圖／記者季相儒攝）

簽約華納公司，加上師姐孫燕姿正當紅，馬俊麟心想有機會發片了，甚至跟製作人開完討論會，正進行收歌階段，但因為遇到改組問題沒有下文，他無奈笑說：「進入公司一年半，印象最深刻是去參加員工旅遊，地點在梨山。」他解約後簽入新東家，一簽就是8年，前期拍了一部偶像劇《極道學園》飾演元神武，但之後事業又沒下文，只接拍一些廣告，未再有作品。

▲▼馬俊麟專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲馬俊麟年輕時曾演過一部偶像劇，之後再無作品。（圖／記者季相儒攝）

在演藝圈載浮載沉，馬俊麟慶幸自己還有美術專業，大學就讀台灣藝術大學美術系，研究所就讀師範大學美術系西畫創作組，他22歲就在教畫畫，在美術才藝補習班當老師，鐘點費不低，靠這筆收入，維持自己生活，「我退伍的時候28歲，合約還沒滿，我本來想要解約，但解約要賠錢，所以我已經放棄了。」

▲馬俊麟宣布老婆懷雙胞胎。（圖／民視提供）

▲馬俊麟西畫創作，老婆是研究所學妹。（圖／民視提供）

「我的人生好像都在等待。」馬俊麟等發片、等合約滿，其實原本想退演藝圈，但一通電話，讓他重燃希望，他打給圈內朋友詢問意見：「你覺得我還可以做嗎？」得到「當然」的回答，他決定再試試看，幽默自嘲：「有聽過一句話『不紅很慘，紅了更慘，紅了以後再不紅實在太慘』，至少我是一直沒紅過啦！」

▲馬俊麟宣布老婆懷雙胞胎。（圖／民視提供）

▲馬俊麟《大時代》飾演孫煥然，擄獲許多女粉。（圖／民視提供）

他這次接演孫煥然角色，走在路上被路人認出，馬俊麟驚喜表示，一開始沒想過這角色這麼多人注意，但他還是淡定的說：「沒有爆紅啦！」歲月磨練出心智，他對於名氣心存感激，覺得順其自然，很多東西強求不來，還是腳踏實地工作最重要。

推薦閱讀

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」

邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「他」神撞臉展瑞！　本尊合照也驚了：比展榮還像雙胞胎

快訊／謝和弦通告全面暫停！　情緒障礙症「已入院治療」

74部陪90後長大經典卡通！但…70%現在小孩都沒看過了

清皇帝極樂SOP曝光！「限時30分鐘」行房最愛這姿勢　太監站滿門口旁聽

小孩壓歲錢「1000塊太多」！　陶晶瑩「過年家教」網一面倒：這很重要

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤　網驚：原來憲哥像媽媽！

《跑男7》爆大換血！鄧超、鹿晗4人退出　新增名單「有2個韓團偶像」

6女神「婚禮伴娘服」　阿嬌、劉詩詩超有良心..Baby被酸心機girl

穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」

邵雨薇一家神基因！　親姊姊走春「狂露美肩」超正

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬俊麟, 大時代, 孫煥然, 馬如龍, 王瞳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 厭世迷姐／尹智聖大推！　「弘大辣炒雞」超認真食記
  2. 《花甲》拍一半…洗腎女兒「導管感染」開刀7次　她崩潰痛喊：不要救了
  3. 演完蝙蝠俠發現「很無聊」！　4位拒演漫威英雄的影星
  4. 我一直沒紅過啦！馬俊麟苦熬15年等到《大時代》孫煥然
  5. 昆凌新年首曬女兒！　小周周「紅色公主裝」Q炸…網嗨翻：終於不是後腦勺
  6. 宮鬥比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」10年狂生6子　當上皇太后「卻離奇慘死」
  7. 過年親戚問「大飛收入好嗎」　楊晨熙露尷尬苦笑…老實招了！
  8. 從《哈利波特》到《怪獸2》　鄧不利多6大金句網友跪了
  9. 5年內還清4200萬賭債！　馬國畢還掉鉅款5方法「1天只能花333元」
  10. 「3701」轉180度有多浪漫？　NU'EST白虎的簽售會紙條撩妹法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366