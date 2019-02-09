我一直沒紅過啦！馬俊麟苦熬15年等到《大時代》孫煥然

記者林奕如／專訪

馬俊麟外型斯文帥氣，在民視《大時代》飾演智慧超群的「孫煥然」，默默守護王瞳，擄獲大批女粉絲。36歲的他，發展十分坎坷，剛開始簽約華納唱片，但無緣發片，之後簽入新東家，理念不合等於被束縛，8年長約消磨熱情，他心裡已經放棄演藝圈了。

▲馬俊麟接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者季相儒攝）

馬俊麟從小愛唱歌，國小最愛唱遊課，大聲唱到全班同學都看他，國中音樂課他一個人在全班面前演唱《山頂的黑仔兄》，老師給他全班最高分，他笑說：「原因是我很有勇氣。」他大學時想圓歌手夢，2003年參加選秀節目《偶像大聖戰》獲得第四名出道，當時前三名還在圈內的只剩管罄，其他都消失。

▲馬俊麟演藝圈發展十分坎坷。（圖／記者季相儒攝）

簽約華納公司，加上師姐孫燕姿正當紅，馬俊麟心想有機會發片了，甚至跟製作人開完討論會，正進行收歌階段，但因為遇到改組問題沒有下文，他無奈笑說：「進入公司一年半，印象最深刻是去參加員工旅遊，地點在梨山。」他解約後簽入新東家，一簽就是8年，前期拍了一部偶像劇《極道學園》飾演元神武，但之後事業又沒下文，只接拍一些廣告，未再有作品。

▲馬俊麟年輕時曾演過一部偶像劇，之後再無作品。（圖／記者季相儒攝）

在演藝圈載浮載沉，馬俊麟慶幸自己還有美術專業，大學就讀台灣藝術大學美術系，研究所就讀師範大學美術系西畫創作組，他22歲就在教畫畫，在美術才藝補習班當老師，鐘點費不低，靠這筆收入，維持自己生活，「我退伍的時候28歲，合約還沒滿，我本來想要解約，但解約要賠錢，所以我已經放棄了。」

▲馬俊麟西畫創作，老婆是研究所學妹。（圖／民視提供）

「我的人生好像都在等待。」馬俊麟等發片、等合約滿，其實原本想退演藝圈，但一通電話，讓他重燃希望，他打給圈內朋友詢問意見：「你覺得我還可以做嗎？」得到「當然」的回答，他決定再試試看，幽默自嘲：「有聽過一句話『不紅很慘，紅了更慘，紅了以後再不紅實在太慘』，至少我是一直沒紅過啦！」

▲馬俊麟《大時代》飾演孫煥然，擄獲許多女粉。（圖／民視提供）

他這次接演孫煥然角色，走在路上被路人認出，馬俊麟驚喜表示，一開始沒想過這角色這麼多人注意，但他還是淡定的說：「沒有爆紅啦！」歲月磨練出心智，他對於名氣心存感激，覺得順其自然，很多東西強求不來，還是腳踏實地工作最重要。