Karencici《傻眼了》唱戀愛態度！　前衛洗腦歌1週50萬點閱

記者盧薇淩／台北報導

20歲華語樂壇新人Karencici林愷倫推出首張創作專輯《SHA YAN》，她有著全方位的音樂才華，從14歲就開始自學寫歌，來台灣接受培訓期間共創作了四百餘首歌曲，對於這樣豐沛的創作力，Karencici可愛地自嘲說：「我就是比較沒事做，白天也寫、半夜睡不著覺也寫，天天都在寫歌啦！」而專輯主打歌《傻眼了》甫上架一週，Youtube觀看次數已將近50萬次，以新人之姿創下亮眼成績。

▲Karencici推出新專輯。（圖／記者湯興漢攝）



Karencici接下來將進入馬不停蹄的宣傳期，聖誕節即將來臨，Karencici也將化身「聖誕老婆婆」上街送禮物，問及預計怎麼度過聖誕節，Karencici笑說：「今年會認真完成當天的工作，也會跟同事一起玩交換禮物過節，希望我可以不要抽到太爛的禮物！」

在美國出生及長大的Karencici，16歲就一個人孤身來台追逐夢想，受訓期間除了肢體、歌唱、創作課程以外，也接受了許多中文相關課程。談及16歲就一個人來到台灣受訓，她因為年紀小、嬰兒肥嚴重，加上受訓時的壓力與對未來的徬徨，使她忍不住靠吃東西舒壓，不知不覺體重就飆到了65公斤。

▲Karencici新歌mv上線一週將近50萬點閱。（圖／記者湯興漢攝）

經紀人因此要求她每天到公司當面量體重，這也讓她自信心更加受創，結果繼續以吃洩憤，踏上可怕的惡性循環Karencici回憶起這段過往說：「那時候就每天回家偷偷的哭，可是又邊哭邊吃冰淇淋、垃圾食物，吃完再繼續哭，現在想想好搞笑！」為了能夠順利出道，Karencici下定決心認真減肥，透過嚴格的飲食控制以及規律的有氧運動和重量訓練，憑藉自身的毅力只花了一年左右的時間，從65公斤減到了48公斤，大減17公斤，如今已可以十分有架勢地在舞台上露出小蠻腰及腹肌表演。

Karencici將展開一連串巡演，1月3日於Franny Taipei、1月6日於The 41 Bistro、1月11日於西門町Driftwood、1月20日於樂悠悠之口、1月25日於PIPE LIVE MUSIC演出。

▲Karencici年僅22歲。（圖／記者湯興漢攝）

