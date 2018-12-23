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女F4赴韓出道指定「整成李孝利」　醒來「鼻尖穿出」變麥可傑克森！

記者楊蕎綺／綜合報導

前女F4團員Amy（葉庭蓁）14歲就參加《小室魔力TK秀》比賽出道，後來有機會到南韓組女團，但她到當地之後，一直被嫌長相不夠精緻，所以決定將寬福鼻整成當時流行的尖鼻，她還特地拿著範本「李孝利」的海報給醫生看，沒想到醒來沒變成偶像，反而變成「麥可傑克森」（Michael Jackson）。

女星想整成李孝利結果變MJ。（圖／翻攝自葉庭蓁臉書）

▲▼葉庭蓁赴韓準備以女團成員出道，沒想到鼻子整得太尖像「麥可傑克森」。（圖／翻攝自葉庭蓁臉書、Youtube／上班這黨事）

女星想整成李孝利結果變MJ。（圖／翻攝自Youtube／上班這黨事）

葉庭蓁日前在節目上透露，過去曾有機會到南韓組4人女團，但長相一直被嫌不夠精緻，剛好當時南韓流行「尖鼻」，於是她決定把自己頗帶英氣的鼻子墊尖，在動刀前特地帶範本「李孝利」的照片給醫生參考，沒想到做完之後，鼻頭實在太尖，感覺填充物都快頂破皮膚了，還得靠化妝遮住紅腫的鼻頭。

女星想整成李孝利結果變MJ。（圖／CATCHPLAY提供、達志影像／美聯社）

▲葉庭蓁拿著李孝利（左）的照片整型，結果被爸爸說像麥可傑克森。（圖／CATCHPLAY提供、達志影像／美聯社）
回到台灣之後，爸爸第一眼看到葉庭蓁就又氣又驚訝地說：「我把妳生這麼漂亮的鼻子，妳整成個Michael Jackson幹嘛！」葉庭蓁自己也很氣餒，且原本以為恢復期過後就不會再那麼不舒服，沒想到經過半年，鼻頭依然紅腫疼痛，她才趕緊去診所就診，幸好成功救回鼻子。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字

Amy, 葉庭蓁, 整形, 整型, 李孝利, 麥可傑克森, MJ

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