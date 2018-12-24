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宥勝交代：燒毀千字遺書！女兒狂喊「把拔」　蕾媽罕見落淚

記者林映妤／台北報導

宥勝11月13日跟著台灣史上第一支南極長征隊出發前往「南極點」，歷經41天生死交關，終於捎來捷報，隊伍於台灣時間12月23日凌晨5點正式到達南極點！24日他透過連線，向台灣家人、朋友、媒體報平安，並暖向老婆小孩喊話：「爸爸回來了，遺囑可以銷毀啦，快幫我把它撕掉！」

▲▼宥勝及台灣首支南極長征隊抵達南極點。（圖／橘子關懷基金會提供）

▲宥勝歷經41天生死交關終於抵達南極點！（圖／橘子關懷基金會提供）

宥勝出發前，背著妻兒立下千字遺囑、交代好身後事，就是深怕自己「回不來」，抵達南極點當下，感性的他終於放下心中大石頭，「南極長征隊終於成功達成任務，這一路真的很不簡單！當初我原本不想面對會有『萬一』的結果，但隊長劉柏園提醒應該為愛的人好好準備，所以我才整理好心情準備遺囑，但現在遺囑終於可以撕了！」

今蕾媽也攜一雙兒女出席記者會，女兒蕾蕾一聽到爸爸的聲音，對著話筒喊了幾聲「把拔」，聽得一旁的蕾媽眼眶濕潤。蕾媽會後也透露，小孩在長征隊出發後的首2週有感覺比較想念爸爸，但現在反倒期待聖誕老公公出現。

歷經近一個月狂風暴雪、頂著零下30度低溫，南極長征隊克服「高原路線」的險峻環境，共前進350公里，成功完成挑戰，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。

此次的極地挑戰讓宥勝吃盡苦頭，不僅臉上有大小凍傷、連日來的身心壓力，讓宥勝曾動了想放棄的念頭。好在隊員們柔性與剛性的勸說，更看著大家的態度、配合度和展現的毅力，勇敢面對自身的恐懼，自己亦時時想起「做大夢」的初衷，才讓宥勝重拾熱情繼續挺身往前。

▲▼宥勝及台灣首支南極長征隊抵達南極點。（圖／橘子關懷基金會提供）

▲▼宥勝及台灣首支南極長征隊抵達南極點！（圖／橘子關懷基金會提供）

▲▼宥勝及台灣首支南極長征隊抵達南極點。（圖／橘子關懷基金會提供）

宥勝連線時分享：「這是個三代同堂的團隊，有很多有趣的碰撞，回到台灣我要好好想想自己的教育方式需不需要調整。無論挑戰多麼困難、過程多麼辛苦，我參與長征南極的初衷不變，鼓勵所有有大夢的人，夢想本就是個困難的挑戰，而且夢越大困難越大，在挑戰中要不斷調整自己、蛻變自己。」

記者會上，眾人也好奇照片中的宥勝為何身穿恐龍裝，宥勝笑笑表示，由於南極氣候惡劣，隊員全身都包緊緊，根本認不出來誰是誰，但他希望孩子們能認出爸爸，所以特別在出發前準備孩子最愛的恐龍裝，選在最後一天套上完成最後的挑戰。

被問到這段時間是否很擔心宥勝的安全時，蕾媽表示：「我們對於橘子團隊的專業度一直都蠻放心，所以不擔心。」至於談到現在最想對宥勝說什麼，蕾媽笑了笑說：「歡迎回家！」宥勝及南極長征隊將會在2019年1月8日早上回到台灣，和大家分享更多南極冒險故事。

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