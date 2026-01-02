做賊喊抓賊！Nana遭持刀搶匪反告「殺人未遂」　嫌犯翻供：她打傷我

記者張筱涵／綜合報導

韓星Nana先前自宅遭歹徒闖入搶劫，與母親合力制伏對方的案件，近日又出現令人傻眼的最新進展。

▲Nana日前遇持刀搶匪闖入家中，和母親奮力制伏。（圖／翻攝自Instagram／jin_a_nana）



根據韓媒報導，去年11月闖入Nana住處、並因「特殊強盜傷害」罪名遭羈押起訴的嫌犯A某，竟在偵查過程中反向對Nana提告，主張她在制伏過程中對自己造成的行為「涉嫌殺人未遂」，消息曝光後在韓網掀起巨大爭議。

據了解，A某原本在偵查初期承認犯行，但近期突然翻供，改口稱「犯案時沒有持兇器，也沒有對被害人造成傷害」。

然而警方過去公布的調查結果指出，A某闖入屋內後曾持刀威脅Nana母親並勒索財物，Nana聽到母親尖叫聲驚醒衝出救援，過程中與A某爆發肢體衝突，導致Nana本人受傷、母親也遭掐脖等方式傷害送醫治療，A某則在衝突中造成下巴撕裂傷。

警方已基於雙方供述與事證認定，Nana母女在制伏過程中的行為符合韓國刑法第21條第1項「正當防衛」，因此未對Nana母女立案。不過A某如今選擇提出反告，外界普遍認為恐怕是想在審判中引發「正當防衛」爭點，以此降低刑責。

法律界人士也指出，「強盜傷害」屬重罪，法定刑下限甚至高於殺人罪，嫌犯在已遭羈押起訴的情況下再以殺人未遂反告，被視為是一種策略性操作。

另一方面，Nana方面原本考量嫌犯年紀較小，一度傳出曾評估是否從寬處理，但在得知對方反告後態度轉趨強硬，確立「不和解」原則，並計畫另行以誣告等方式追究嫌犯責任，強調將「追究到底」。

事件在韓網論壇theqoo曝光後，也瞬間引爆網友怒火，大量留言痛批嫌犯「厚顏無恥」、「闖進別人家還敢說殺人未遂？」、「根本是為了和解金才反告」，甚至有人直言「如果在美國早就被開槍了」、「犯罪者反而更敢囂張，因為制度在保護他們」。

也有不少人替Nana抱不平，呼籲「絕對不要和解」、「如果Nana因此被處罰，大家應該站出來抗議」，更有人將此事形容為「現實版荒謬劇」，怒轟司法制度讓加害者有機會利用法律反咬被害者。

目前案件仍在審理中，Nana方面也表示，雖然受到巨大精神衝擊，但仍努力整理心情、照常完成既定工作行程，同時感謝粉絲的支持與鼓勵。