蝦皮包裹領一半…按取消「7428元沒退出」！邵庭傻眼 客服揭原因

記者潘慧中／綜合報導

邵庭1日在社群網站透露，前一天到蝦皮原本打算領取7435元的包裹，卻因錢包中混入一枚偽裝成台幣50元的「菲律賓披索」，加上機器預先提醒「零錢可能不夠」，她便決定改天再領。更慘的是，在按下取消交易後，已投入的7千多元現金竟未即時退還，讓她頓時傻眼，「欸！！！！！HELLO？HELLO？HELLO？？？？」

▲邵庭把這枚菲律賓披索誤認成台幣50元。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）



邵庭表示，當天本來想領取的包裹是「救援的腎貓專用肉泥」，雖然有被提醒機器裡可能不夠零錢，但她檢查錢包後認為現金充足，便陸續投入7張千元鈔與3張百元鈔。不料，最後要投50元硬幣時，才驚覺手中的硬幣竟是「菲律賓的5披索」，讓她傻眼大喊：「你是誰你為什麼在我錢包裡面？？？？？？？」

還來不及搞清楚狀況，邵庭急忙把剩下的零錢全投進去，「結果差7塊錢！SHIT!!!!!!!!就因為你這個不知道哪裡來假裝自己是50台幣的5披索，害我錢不夠啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」

▲邵庭投到最後差7元才能領到包裹。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）



雖然還有千元鈔，但因為擔心機器內不夠錢找零，邵庭決定按下取消交易鍵，打算換好零錢再來。不料按完取消後，現金竟然沒有退回，讓她更崩潰了，「取消是取消了，錢沒還我啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」

邵庭形容當時的心境是「傻眼+天人交戰+屎在滾」，更直言生理上的緊急狀態讓情況變得極度混亂，「緊急時刻都會想棒賽啊你們應該懂！」

▲邵庭當下十分崩潰。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）



在已投入的7千多元現金消失之際，邵庭還得趕在隔壁餐廳打烊前買晚餐。她當下只能一邊聯繫客服、一邊衝向隔壁店家，「你們能感受到我那時候有多緊急嗎！！！！」所幸晚餐店老闆不僅讓她買外帶，還慷慨出借廁所。隨後客服說明，現金未退還是因為「機器的保護機制」，款項後續會退還至蝦皮帳號中。

最終，邵庭雖然順利解決了危機，但也對這次意外感觸良多。她表示自己當初真的有準備足夠的現金，「但我被那個偽裝成50台幣的5披索騙了啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」她也不記得這個披索是從何而來，「只能怪自己壞習慣，拿回找錢都沒仔細檢查」，以慘痛經驗呼籲網友收錢時務必確認幣別。

邵庭臉書全文：

昨天去蝦皮店到店領包裹

金額是$7435

機器說零錢可能不夠，請我要準備好零錢再領

我看了一下錢包，千元鈔夠，百元有3張，一堆10元銅板+1個50元銅板

$7435應該剛剛好差不多沒問題喔，就開始領包裹

7張千元鈔票+3張百元鈔票給機器吃進去，這時候要開始投銅板了

想先從50開始投

結果

我的50元銅板竟然是菲律賓的5披索？？？？？？？

嗯？？？？

HELLO？？？？

你是誰你為什麼在我錢包裡面？？？？？？？

還來不及搞清楚，趕快先看剩下的銅板夠不夠剩下的35元

最後，我全部剩下的銅板都投進去了，結果差7塊錢

SHIT!!!!!!!!

就因為你這個不知道哪裡來假裝自己是50台幣的5披索

害我錢不夠啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

雖然還有千元鈔，但記得一開始機器有提醒我零錢可能不夠

所以猶豫了一下，還是決定先按取消

打算換好零錢再來領一次

於是乎我按了取消

結果

取消是取消了，錢沒還我啊啊啊啊啊啊啊啊啊

欸！！！！！

HELLO？HELLO？HELLO？？？？

那一刻我真的是傻眼+天人交戰+屎在滾

緊急時刻都會想棒賽啊你們應該懂

然後因為要順便在隔壁買晚餐，但再十分鐘人家就打烊了

想趕快過去問老闆能不能買外帶，BUT我七千消失了，要趕快打客服電話詢問

你們能感受到我那時候有多緊急嗎！！！！

所以我先屁股加緊+進線排隊等客服+衝進隔壁買晚餐

所幸老闆說可以買還借我廁所

蝦皮客服後來也幫我處理好，說是機器的保護機制（？）

客服說不是故障，是保護機制巴拉巴拉

總之就是錢之後會退還到蝦皮帳號裡面

然後請我下次一定要準備好足夠的錢再領包裹這樣

我真的有準備足夠的錢

但我被那個偽裝成50台幣的5披索騙了啊啊啊啊啊啊啊啊啊

我真的想不起來是哪個店家找錢給我那5披索

只能怪自己壞習慣，拿回找錢都沒仔細檢查

以此悲慘故事提醒大家都要多注意