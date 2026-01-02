ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
ONEUS離開6年RBW！　沿用團名「繼續團體活動」

記者張筱涵／綜合報導

韓團ONEUS確定即將離開RBW！所屬公司RBW今（2日）透過官方聲明宣布，已與ONEUS五位成員針對未來活動進行長時間且深入的討論，最終雙方達成共識，將於2026年2月底結束全員的專屬合約。

外送稿用　▲▼official_oneus。（圖／翻攝自Instagram／official_oneus）

▲ONEUS將離開RBW，但維持團體活動。（圖／翻攝自Instagram／official_oneus）

RBW表示，ONEUS將以2026年1月預計推出的新專輯與後續宣傳、節目活動作為最後行程，正式結束以RBW旗下藝人身分進行的官方活動。不過即便合約到期，ONEUS並不會就此解散，RBW強調公司與成員們一致認為團體的價值與定位應延續下去，因此決定未來仍將以「ONEUS」名義持續展開團體活動，並承諾將在必要範圍內積極協助團體活動所需的各項事務，讓成員無論在任何環境下都能延續與粉絲To Moon的緣分。

ONEUS自2019年1月9日出道以來，憑藉獨特音樂風格與舞台魅力在海內外累積高人氣，近年更頻繁展開海外巡演。團體上個月才在波蘭華沙圓滿結束世界巡演《2025 ONEUS WORLD TOUR ‘H_OUR, US’》，展現穩固的全球人氣。如今傳出全員離開公司卻仍保留團名、持續團體活動的消息，也被粉絲解讀為「和平分手、一起走下去」，引發熱烈討論與關注。

RBW在聲明最後也向ONEUS表達感謝，並呼籲粉絲未來仍能給予五位成員不變的支持與應援。

RBW官方立場全文如下：

大家好，這裡是RBW。

首先，衷心感謝一直以來給予本公司所屬藝人ONEUS（ONEUS）不變的愛與支持的To Moon各位粉絲。

本公司這段期間與ONEUS成員們就未來活動進行了深入討論，最終雙方達成共識，決定於2026年2月底結束與五位成員全員的專屬合約。

ONEUS將以2026年1月預定發行的新專輯及相關的 방송活動作為最後行程，結束以RBW所屬藝人的官方活動。

即便專屬合約結束，本公司與成員們仍一致認為，ONEUS所擁有的價值與團體定位必須延續下去，因此決定未來也將持續以ONEUS這個名稱進行團體活動。

本公司也將積極配合並協助團隊活動所需的各項事項，確保成員們無論在任何環境中，都能以ONEUS的身分延續與To Moon各位粉絲之間的緣分。

我們向在本公司一起走過、並達成有意義成長的ONEUS成員們致上深深的感謝，也請粉絲們今後依然給予將以「ONEUS」之名繼續同行的五位成員不變的關心與支持。

謝謝大家。

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

