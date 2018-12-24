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影評／《人魚沉睡的家》愛何以成為病態

圖文／鏡週刊

根據東野圭吾同名小說改編的《人魚沉睡的家》挑戰了死亡的定義，也碰觸過深的愛如何成為旁人眼中的病態。

【影評】《人魚沉睡的家》　愛何以成為病態

女兒因溺水意外而腦死，原本已和丈夫協議離婚的女主角（篠原涼子）在器捐之前改變心意，決定將女兒帶回家中照料，甚至運用丈夫公司最新醫療科技維持女兒的生命跡象，甚至刺激她的肌肉可以做出舉手、抬腿、甚至微笑等反應。

但是當她推著輪椅帶女兒出門，周遭卻投以畏懼的眼光，輪椅上究竟是死人還是活人？誰能證明？但這樣的詭異舉止讓兒子在學校遭到霸凌，讓丈夫不寒而慄；女主角被質疑的母愛與意欲證明外界錯謬的極端行徑，終將考驗所有人的道德與認知。

導演堤幸彥並沒對原著太過加油添醋，而是以家庭為核心、意外為考驗，先暖心、再揪心，幾場意圖讓觀眾驚呼或噴淚的戲，應該都達到成效。但作為一部電影，總覺得他的野心稍小了點，鏡頭幾乎只有服務劇情的功能，好不容易來個空鏡頭卻又不知所云，反而暴露出介於電視與電影之間的尷尬。

雖然嘴唇極搶戲，但篠原涼子的表演確實占去本片大部分的目光，她的哀傷、陷溺、爆發與釋然，就是全片轉折的激素，讓溫柔行徑也能毛骨悚然，怪異背後卻又熱淚盈眶，堪稱她的大銀幕代表作。小童星們當然也很厲害，但大爆發時的哭天搶地和集體認錯，太過刻意反而消磨掉應有的純真，我就無福消受。

日本暢銷文學與類型電影之間的交流向來通暢無阻，彼此幫襯。《人魚沉睡的家》是理所當然的產物。只不過美好的藍圖，有時也會變成牢籠。

81分
  • 導演：堤幸彥
  • 演員：篠原涼子、西島秀俊、坂口健太郎
  • 片長：121分鐘
  • 級別：保護級
  • 上映日期：12月21日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧　
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


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