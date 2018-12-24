孫燕姿收到「肖想半年的相機」　送禮者曝光…是「金曲歌王」

記者許皓婷／綜合報導

歌手孫燕姿與荷蘭籍老公納迪姆結婚後，7月底迎來二寶「Poppy」，目前處於休息狀態的她，23日分享自己收到了「某位温暖男生」的聖誕禮物，讓她開心不已，該位暖男身分曝光後，原來就是「金曲歌王」。

▲孫燕姿7月底剛生下二寶。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）



孫燕姿23日在IG寫下：「有這麼一個溫暖的男生，知道我6個月前想要買這台相機。」她表示該台相機價格太昂貴，自己一直猶豫不決，「《他說》珍貴的時刻要記錄下來，就在這個聖誕把它送了給我。」對方的貼心舉動，讓她感動不已，她開心地說：「在百忙之中，他還想到我，讓這個聖誕更快樂。」接著，她直接揭曉送禮者的身分，原來就是林俊傑（JJ）。

▲林俊傑送孫燕姿聖誕禮物。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）



而孫燕姿也開心分享林俊傑送的禮物，只見她手拿著相機入鏡，一樣留著一頭招牌短髮的她，一臉的幸福笑容，滿滿的少女感，十分的清純。網友看了也直呼：「JJ太貼心了」、「有這樣的挚友，真的很幸福」、「天啊JJ太温暖了」、「JJ就是超級暖男」。

▲林俊傑送孫燕姿喜歡很久的相機。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）



其實，孫燕姿、林俊傑同為新加坡出身，不僅私底下是多年的好友，工作上更是好夥伴，兩人曾在2010年合作男方專輯裡的《她說》，由孫燕姿寫詞、林俊傑譜曲，推出後大受歡迎，至今也仍是歌迷心中的經典歌曲。

▲林俊傑、孫燕姿私下擁有好交情。（圖／翻攝自IG／孫燕姿）



【孫燕姿IG全文】

有這麼一個溫暖的男生，

知道我六個月前想要買這台相機。

但因為太貴了，我猶豫再猶豫。

《他說》珍貴的時刻要記錄下來，

就在這個聖誕把它送了給我。

不是禮物的價格，

而是在百忙之中，他還想到我，

讓這個聖誕更快樂。

Merry Xmas JJ❤！