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小紅老師「反骨男孩該整團滅團」！　點名孫生、酷炫開罵：太噁了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，儘管他事後三度在社群道歉，不過仍爭議不斷。稍早反骨男孩發布聲明，坦言已多次勸過孫生，但都沒有改善，因此正式宣布與他解約。為此，網紅小紅老師在臉書發文表達對此事的看法，同時也直言，「上樑不正下樑歪，反骨男孩應該整團都滅團，太噁了。」

▲▼反骨男孩切割孫生。（圖／翻攝自Facebook／孫生soon）

▲反骨男孩稍早發聲明切割孫生。（圖／翻攝自Facebook／孫生soon）

小紅老師譴責反骨男孩成員孫生，及其團隊對性騷擾事件的處理方式。她指出，孫生被控在未獲同意的情況下，觸摸一名女子的臀部多達14次，並未對自己的行為誠懇道歉，反而試圖淡化事件的嚴重性。此外，孫生的媽媽對於兒子被罰15萬時反應，甚至表達對金錢使用的不當優先順序，此舉引發外界的憤怒，「孫媽還說15萬怎麼不拿來養她，她的兒子多乖多善良？」

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小紅老師提到，受害者B女發文揭露與孫生相處時的經歷，透露對方利用她的恐懼進行侵犯。對此小紅老師表示極度氣憤，並指出孫生對性騷擾和侵犯行為似乎已司空見慣。她還進一步透露，自己也曾接收過孫生私訊，這讓她相信許多女性可能也受到類似對待，「我也曾收過他的『好加了』開頭的私訊，接著邀約去隱密的私人會館喝酒。這一看就亂槍打鳥，後來在脆上面也真的很多女網友說都有收到相同訊息，當時網路上紛紛說po截圖的女生是想蹭孫生，傻眼。」

▲▼小紅老師認為反骨應該整團滅團。（圖／翻攝自Facebook／小紅老師Anissa）

▲小紅老師認為反骨應該整團滅團。（圖／翻攝自Facebook／小紅老師Anissa）

小紅老師進一步指責反骨男孩的老闆酷炫，批評他在處理此事件時的不當行為，如背後操刀拍道歉影片以賺取流量，並在公開評論受害者，「等同於在受害者傷口撒鹽更可惡。」她憂心這種行為恐會成為網紅文化中不健康的常態，並對所有年輕女性發出警告，呼籲她們學會如何保護自己免受此類侵害，「希望有一天，所有台灣女性，乃至全世界的女性，都能學會如何對抗這類無恥之徒，讓這種惡行無所遁形！即便世界充滿惡意，妳們還是勇敢替自己站出來了。」

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反骨男孩, 網紅, YouTuber, 孫生, 小紅老師

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