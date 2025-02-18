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公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小優（游振宜）18日傳出遭圈內閨蜜出賣，導致被老闆吳宗憲解約。而曾與她交好、被猜是「閨蜜」當事人的玥熹（原藝名夏乙薇），稍早先是曬出回覆媒體的截圖，接著又發出長文，直接點名小優「別裝受害者」。

▲▼公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

▲玥熹被猜是小優爆料事件中的「閨蜜」。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

玥熹在限時動態中表示，若小優想和她正面對決，自己完全不怕，「我清清白白，我手頭上有證據，請不要用哭來博取同情。」她也要求小優拿出實際證據來證明自己的說法，並警告說：「從我封鎖小優妳的那一刻，妳就已經登出我的人生了。妳敢再繼續外面亂造謠講我不是，我絕對不排除對妳提告。」

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▲▼小優再PO淚崩片「覺得要離開很難過」。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲▼小優發文哭訴。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

▲▼小優發文。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

玥熹強調自己「敢做敢當」，認為小優要講，可以直接指名道姓，不需要拐彎抹角地說什麼「曾經很好的圈內女藝人」。她也澄清自己並非最近才患上憂鬱症，早在去年父親過世時，她就已經是「微笑型憂鬱患者」，並且在節目中分享過這段經歷，甚至有記者報導過。

玥熹指出，小優曾經向她道歉，自己也已經接受了，但兩人之間的關係已經無法回到從前，因為她被對方傷害了兩次，心中留下了陰影，現在也已經有將近半年的時間沒有任何交集，「我無法像以前跟妳一樣好，這我早就講過了，不要打得一副妳才是受害者好不好？」

▲▼公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

▲玥熹發文。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

▲▼公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

▲玥熹PO出回覆小優的訊息。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

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小優, 游振宜, 玥熹, 夏乙薇

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