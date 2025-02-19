小薰與薛仕凌上演火熱床戲　《死了一個娛樂女記者之後》慘死飆高收視

記者蕭采薇／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》，挑戰台劇史上最大尺度，血淋淋揭露演藝圈不爲人知的潛規則。小薰（黃瀞怡）在劇中客串直播主「Mina」，以艷麗形象登場，與薛仕凌火熱互動「滾床單」，性感之餘還有些「ㄎ一ㄤ」味，讓劇中薛仕凌的角色相當不知所措。

▲小薰在《死了一個娛樂女記者之後》以直播主角色特別登場，和薛仕凌上演各種親密戲。（圖／鏡文學提供）

林予晞及薛仕凌兩人的角色為了釣出直播主Mina，分別使出渾身解數，狂刷贊助、開小帳留言等，薛仕凌飾演的角色「大海」甚至扮裝成為台菲混血富商。但隨著劇情，因Mina透露不該說的情報，竟遭追殺而慘死在廢棄工廠，從火辣登場到狼狽領死不到1集。

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▲小薰特別演出直播主「Mina」，因提供消息給週刊，慘遭滅口。（圖／鏡文學提供）

小薰慘死的嚇人演出，讓觀眾瘋狂湧入留言：「太精采了！」此段在公視收視率也瞬間衝上0.46創佳績。此外，潘慧如，扮演背後掌控Mina的藏鏡人「馬姐」，她在劇中與小薰的對手戲笑裡藏刀，也預告了即將揭露更多演藝圈不可告人的祕密。

▲扮演藏鏡人角色「馬姐」的潘慧如，耍狠演出令人印象深刻。（圖／鏡文學提供）

而林予晞與薛仕凌兩人在劇中因躲避神秘黑衣人的追殺，上演了飛車逃亡橋段，其中一段林予晞在危急狀況中需要開車救出薛仕凌，原本安排替身演出，但愛開車的林予晞向導演吳旻炫毛遂自薦，主動說願意自己下去開，幾經嘗試都能精準開到導演要求的位置，於是導演決定放手一搏讓林予晞親自上陣，成就了劇中她帥氣倒車，帶著薛仕凌殺出重圍的經典場面。

▲林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》，上演飛車救人戲碼。（圖／鏡文學提供）