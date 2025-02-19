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《童話故事下集》惡婆婆柯淑勤6大罪狀　什麼事都要管、情勒PUA高手

《童話故事下集》惡婆婆柯淑勤6大罪狀曝光！清晨5點闖房打掃、強迫媳婦柯佳嬿收驚，情勒PUA高手，網友怒吼：「這是恐怖片吧？」

▲《童話故事下集》劉以豪飾演媽寶男，柯淑勤化身控制慾極強的婆婆。（Netflix提供）

圖文／CTWANT

在Netflix最新台劇《童話故事下集》中，柯淑勤再次展現精湛演技，化身「地獄婆婆」，將傳統權威母親的形象演繹得淋漓盡致。她在劇中飾演曾學友（劉以豪飾）的母親，一個過於能幹強勢、控制慾極強的婆婆，讓媳婦林宜玲（柯佳嬿飾）飽受折磨，婚姻生活一波三折。劇中，柯淑勤飾演的婆婆「罪行累累」，讓觀眾看得牙癢癢，甚至直呼：「這種婆婆真的太可怕了！」

《童話故事下集》惡婆婆柯淑勤6大罪狀曝光！清晨5點闖房打掃、強迫媳婦柯佳嬿收驚，情勒PUA高手，網友怒吼：「這是恐怖片吧？」

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▲柯淑勤飾演的婆婆，各種行為讓觀眾看得牙癢癢。（Netflix提供）

＊以下有雷，請斟酌觀賞。

惡婆婆的六大罪狀，讓媳婦苦不堪言！

1. 干涉夫妻私生活

婆婆對兒子「愛得深沉」，甚至管到夫妻臥室。劇中，林宜玲正試圖與丈夫曾學友親密互動，卻遭婆婆突如其來地闖入，導致現場氣氛瞬間凍結，尷尬至極。這一幕讓觀眾直呼：「婆婆真的管太多了吧！」。

2. 過度干預家務

婆婆對於家務事務有著「一言堂」的控制慾，堅持自己的做法才是正確的，對林宜玲的方式看似溫和卻不斷指指點點，包括柯佳嬿洗碗，但婆婆卻覺得她洗不乾淨，自己重新洗一遍，讓媳婦感到壓力倍增，毫無喘息空間。這種「事事都要管」的婆婆，讓許多觀眾心有戚戚焉。

《童話故事下集》惡婆婆柯淑勤6大罪狀曝光！清晨5點闖房打掃、強迫媳婦柯佳嬿收驚，情勒PUA高手，網友怒吼：「這是恐怖片吧？」

▲柯淑勤飾演的婆婆對家務事有著「一言堂」的控制慾。（Netflix提供）

3. PUA情感勒索，讓人窒息

「我是為了你好！」、「這個家沒有我怎麼辦？」這些戲碼，在劇中不斷上演。婆婆時常以情感綁架的方式，讓媳婦感到內疚，迫使她順從自己的安排，甚至在兒子面前營造出「受害者形象」，讓林宜玲無法反抗。這種「話術」讓網友氣炸：「這種婆婆真的太有事了！」。

4. 限制個人空間，無孔不入

婆婆無視界線，隨時隨地出現在媳婦的生活裡，讓林宜玲完全沒有自己的私人時間。不論是夫妻相處，還是日常作息，婆婆總是不請自來，甚至用各種方式介入生活細節，讓媳婦感到窒息。觀眾直言：「這根本就是恐怖片等級的婆媳關係！」。

5. 清晨五點闖入主臥打掃，吵醒媳婦

婆婆的「勤勞」程度也讓人無法忍受！劇中，她竟然會在早上五點偷偷跑進兒子與媳婦的主臥，理由是「清理垃圾、維護環境」，但實際上卻是無視夫妻隱私，把媳婦從夢中吵醒，讓林宜玲每天都睡不好。網友怒吼：「這種婆婆真的沒在尊重人！」、「半夜闖進臥室，這比鬼片還可怕！」。

《童話故事下集》惡婆婆柯淑勤6大罪狀曝光！清晨5點闖房打掃、強迫媳婦柯佳嬿收驚，情勒PUA高手，網友怒吼：「這是恐怖片吧？」

▲最讓人受不了的行為是無視夫妻隱私。（Netflix提供）

6. 為了早點抱孫，每週強行帶媳婦去廟裡收驚

婆婆對抱孫的執念超乎想像，不僅時不時暗示林宜玲「該生孩子了」，甚至還發明了一種「催生奇招」，每個禮拜一大早，強行帶媳婦去廟裡收驚、拜拜，聲稱這樣才能「趕快懷孕」。林宜玲無奈被拉著去「淨身」，但內心早已崩潰。網友笑翻：「這婆婆真的迷信到極點！」、「有這種壓力，孩子怎麼生得出來啦！」。

《童話故事下集》惡婆婆柯淑勤6大罪狀曝光！清晨5點闖房打掃、強迫媳婦柯佳嬿收驚，情勒PUA高手，網友怒吼：「這是恐怖片吧？」

▲《童話故事下集》劇情太真實。（Netflix提供）

柯淑勤演技炸裂，網友直呼「太真實」！

柯淑勤不愧是老將，成功塑造了一個讓人又愛又恨的婆婆角色，她的一舉一動都充滿壓迫感，讓觀眾忍不住帶入自身經驗，甚至在網路上掀起熱烈討論與吐槽。不少人表示：「這婆婆真的突破天際了，五點闖進房間打掃是什麼概念！」、「每週一早去廟裡收驚，這是在催生還是驅邪啊哈哈哈！」、「如果是我，應該一天都忍不了，直接搬出去！」、「柯淑勤的演技真的太強，氣到我想砸電視，但又不得不佩服她的實力！」、「這部劇真的寫實到可怕，感覺很多家庭就是這樣！」。

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周刊王, 童話故事下集, 柯淑勤

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