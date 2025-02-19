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孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

記者孟育民／台北報導

網紅孫生近日因性騷案陷入極大爭議，YouTuber「異色檔案DK」也出面開轟。孫生18日被反骨男孩切割解約後，DK公開了與孫生的通話內容，透露對方目前身心狀況不太好。孫生坦言自己已經一無所有，害怕撐不下去，DK看見後表示：「槍是我開的、火是我燒的，我負責！」更無助寫道，「因為他離世，我害的，我會離世，所以負責到底。」貼文一出讓許多網友相當擔心。

▲▼ DK私下和孫生對話。（圖／翻攝自孫生IG、DK Threads）

▲DK擔憂孫生情況，表示會負責。（圖／翻攝自孫生IG、DK Threads）

DK 18日晚間透露自己與孫生打了通視訊電話，事後公開和孫生私下對話，只見對方表示：「我真的一無所有，DK對不起，我很怕我還是撐不下去，謝謝你願意關心我，我錯了。」DK立馬回應：「整個過程一步一步我會陪你，說好明天去找諮商的，你先休息別想太多。」更要孫生離開網路，好好睡覺，「你知道錯，但我會陪你，知道嗎？」DK直言自媒體負責到底，不過因為提到「有救就救、他自殺我自殺」等句子，讓大批網友紛紛感到擔心。

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▲▼ DK私下和孫生對話。（圖／翻攝自孫生IG、DK Threads）

▲ DK私下和孫生對話。（圖／翻攝自DK Threads）

另外，DK表示，孫生已經承認對A女造成了騷擾，自己也向對方多次強調：「不要覺得自己『沒那個意思』就不是騷擾，騷擾就是騷擾，這沒什麼好辯的。」孫生目前表示知道錯了，並承諾會反省，還會去上性別議題的課程。

他提到孫生目前的身心狀況令人擔憂，17日還去醫院打了鎮定劑，也拿了憂鬱和安眠藥物，「他跟我說，他不敢跟別人傾訴自己對A女造成的傷害，因為怕影響到別人的情緒。我直接回：『那你就去看心理諮商，諮商師是專業的，專門在聽這些事的，明天就去。』他說，明天會去做這件事。」

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關鍵字

孫生, 多芬, Joeman, 性騷擾, DK, 異色檔案

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