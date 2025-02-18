DK公開通話孫生內容！　「他昨天去打鎮定劑」4點曝現況

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅孫生近日因性騷案陷入極大爭議，YouTuber「異色檔案DK」也出面開轟。孫生18日被反骨男孩切割解約後，DK公開了與孫生的通話內容，透露對方目前身心狀況不太好，也中肯建議孫生「要負責任」。

▲孫生和DK於稍早通電話。（圖／翻攝自孫生IG、DK Threads）

DK 18日晚間透露自己與孫生打了通視訊電話，他表示，孫生已經承認對A女造成了騷擾，自己也向對方多次強調：「不要覺得自己『沒那個意思』就不是騷擾，騷擾就是騷擾，這沒什麼好辯的。」孫生目前表示知道錯了，並承諾會反省，還會去上性別議題的課程。

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在談到另一位B女的部分時，孫生認為自己與B女的互動是合意的，但雙方說法完全不一致，導致情況無法釐清。DK指出，目前沒有判決書，真相無法確定，因此孫生不應再宣稱手上握有什麼證據，他也提醒對方：「也不要拿給我看，這也是犯罪。你真的要搞清楚這世界怎麼運作，別再像小孩子一樣，你已經是個大人，要負責任。」

▲DK公開與孫生的通話內容。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

此外，DK提到孫生目前的身心狀況令人擔憂，昨（17）日還去醫院打了鎮定劑，也拿了憂鬱和安眠藥物，「他跟我說，他不敢跟別人傾訴自己對A女造成的傷害，因為怕影響到別人的情緒。我直接回：『那你就去看心理諮商，諮商師是專業的，專門在聽這些事的，明天就去。』他說，明天會去做這件事。」

最後，DK告訴孫生必須離開網路和所有工作，至少要讓大家看到他的改變，並明確告知：「如果大家最後還是沒辦法原諒你，那你就得承擔這個後果。」希望對方能夠真正反省並改過自新。

▲▼DK曝孫生目前的狀況。（圖／翻攝自Threads／mystery_case_life）

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