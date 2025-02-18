小優再PO淚崩片「覺得要離開很難過」　被閨蜜爆料受傷：記取教訓

記者蔡宜芳／綜合報導

《大學生了沒》出身的女星小優（游振宜），18日被閨蜜爆料八卦胡瓜與宋羽葤鬧緋聞，她為此發出長文澄清「從來沒有說過羽葤主持是瓜哥撐腰這種話」。不久後，她又再上傳一支淚崩片，兩度強調自己非常難過。

▲小優被傳在外爆料胡瓜的緋聞惹火吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／小優）

小優在影片中不斷流淚，哭著說：「我真的很愛演藝圈，我很愛我的工作，但是我覺得……我覺得我要離開一個我很喜歡的地方，所以我很難過。」她也認為自己應該要記取教訓，不要輕易地去相信別人，並再次強調「我真的很難過」。

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▲▼小優再PO淚崩片。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

此前，小優被傳在外放話胡瓜跟宋羽葤鬧緋聞，而她的老闆吳宗憲因聽聞此事後，加上她先前多次爆出負面新聞，因此決定解約。對此，吳宗憲回應：「我已經好久沒有管理公司經紀部門的事情了。現在所有的事情都交給公司的經紀部門主管阿連處理。」而胡瓜則說：「小優有打來道歉，我說沒事啦，這種小事情介意什麼，我們這麼多大事要忙。」坦言並不介意。

▲小優稍早發文澄清。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）