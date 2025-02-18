台啤攜手台灣隊長陳傑憲　一起為台灣加油

記者葉文正／台北報導

台啤長期支持台灣體育賽事，隨著棒球國際賽事即將登場，台啤悄悄釋出全新品牌計畫，以「挺台灣棒球」為核心精神，邀請陳傑憲擔任品牌代言人，象徵團結與拼搏精神，共同迎接台灣棒球的新篇章。

▲台灣隊長陳傑憲(右)，呼籲大家全力支持台灣棒球。（圖／台灣啤酒）

此次邀請陳傑憲代言，不僅因為他在球場上的卓越表現，更因為他的拚勁、親和力及對棒球的熱愛，與品牌精神不謀而合。2024年的中日冠軍戰中，台灣隊長陳傑憲揮出全壘打後在胸前比出的空框，讓臺灣菸酒公司董事長湯期安深受感動，並表示陳傑憲胸前的位置，希望可以讓台啤補上，因此促成這次代言的合作。

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▲陳傑憲在12強棒球賽表現優異 。（圖／記者李毓康攝）

談及代言拍攝的經歷，陳傑憲坦言，雖然在球場上已見慣大場面，但在鏡頭前還是有些不自在。然而，他表示自己非常重視每個細節，因為他深知，球迷喝啤酒觀賽時，情緒往往會被放大，這樣的熱情也成為他在場上表現的強大動力。「棒球的熱情來自於球迷的支持，而球迷在觀賽時，台啤往往是最好的夥伴。希望大家一起為台灣隊加油，在球場內外都能感受到棒球的熱血。」

▲陳傑憲據傳將有1.5億元大約 。（圖／記者李毓康攝）

台啤呼籲全台球迷支持即將於2月21日、22日、23日、25日舉行的經典賽台灣區資格賽事，期待中華隊全隊能在每場比賽中發揮實力，旗開得勝，共同見證屬於大家的高光時刻。談到經典賽的準備，陳傑憲透露，12強賽後就開始全力備戰，並期待能與新隊友攜手奮戰。他說：「希望能在場上有全新的收獲，也期待在比賽中與大家相見！」