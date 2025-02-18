ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台啤攜手台灣隊長陳傑憲　一起為台灣加油

記者葉文正／台北報導

台啤長期支持台灣體育賽事，隨著棒球國際賽事即將登場，台啤悄悄釋出全新品牌計畫，以「挺台灣棒球」為核心精神，邀請陳傑憲擔任品牌代言人，象徵團結與拼搏精神，共同迎接台灣棒球的新篇章。

▲台灣隊長陳傑憲，呼籲大家全力支持台灣棒球。（圖／台灣啤酒）

▲台灣隊長陳傑憲(右)，呼籲大家全力支持台灣棒球。（圖／台灣啤酒）

此次邀請陳傑憲代言，不僅因為他在球場上的卓越表現，更因為他的拚勁、親和力及對棒球的熱愛，與品牌精神不謀而合。2024年的中日冠軍戰中，台灣隊長陳傑憲揮出全壘打後在胸前比出的空框，讓臺灣菸酒公司董事長湯期安深受感動，並表示陳傑憲胸前的位置，希望可以讓台啤補上，因此促成這次代言的合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳傑憲出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲在12強棒球賽表現優異 。（圖／記者李毓康攝）

談及代言拍攝的經歷，陳傑憲坦言，雖然在球場上已見慣大場面，但在鏡頭前還是有些不自在。然而，他表示自己非常重視每個細節，因為他深知，球迷喝啤酒觀賽時，情緒往往會被放大，這樣的熱情也成為他在場上表現的強大動力。「棒球的熱情來自於球迷的支持，而球迷在觀賽時，台啤往往是最好的夥伴。希望大家一起為台灣隊加油，在球場內外都能感受到棒球的熱血。」

▲▼陳傑憲出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓儀式 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲據傳將有1.5億元大約 。（圖／記者李毓康攝）

台啤呼籲全台球迷支持即將於2月21日、22日、23日、25日舉行的經典賽台灣區資格賽事，期待中華隊全隊能在每場比賽中發揮實力，旗開得勝，共同見證屬於大家的高光時刻。談到經典賽的準備，陳傑憲透露，12強賽後就開始全力備戰，並期待能與新隊友攜手奮戰。他說：「希望能在場上有全新的收獲，也期待在比賽中與大家相見！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【還在用報紙包菜？】廚房紙巾＋密封袋放了一周菜葉還是翠綠色

推薦閱讀

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

陳曉昔爆淨身出戶求離婚　「斷聯陳妍希」內幕被挖

陳曉昔爆淨身出戶求離婚　「斷聯陳妍希」內幕被挖

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳傑憲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉以豪公園勾搭單親媽媽姚愛寗　「偽一家三口」讓柯佳嬿大爆氣
  2. 反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了
  3. 小紅老師「反骨男孩該整團滅團」！　點名孫生、酷炫開罵：太噁了
  4. 公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次
  5. 小優爆哭「開撕閨密女星」！　她曬截圖掀翻臉內幕：真是謝了
  6. 台啤攜手台灣隊長陳傑憲　一起為台灣加油
  7. DK公開通話孫生內容！　「他昨天去打鎮定劑」4點曝現況
  8. TWICE多賢出演韓版《那些年》　「沈佳宜絕美造型」曝光
  9. 楊佩潔被前夫裝攝影機監看　離婚原因超多一次看
  10. 小優再PO淚崩片「覺得要離開很難過」　被閨蜜爆料受傷：記取教訓

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366