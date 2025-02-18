小優爆哭「開撕閨密女星」！　她曬截圖掀翻臉內幕：真是謝了

記者王靖淳／綜合報導

女星小優最近被閨密指控，亂爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤傳緋聞，因此遭老闆吳宗憲解約。稍早她在IG爆哭發聲，透露該閨密是圈內女星且曾是她的好友，表示自己在對方患憂鬱症時給了關心，最終還是發生這樣的事件，讓她感到相當失望。為此，女星玥熹（舊名夏乙薇）也在IG曬出一張對話截圖，似乎在隔空回應小優的限動內容，掀起熱議。

▲小優、夏乙薇疑似已翻臉。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258、irisxbloomy）

透過玥熹在IG曬出的一張對話截圖可見到，她坦言與小優之間的距離已拉開。玥熹透露，她與小優在和女星鮪魚吵架前，彼此就有過不愉快，因此關係已逐漸疏遠，近半年來甚至沒有任何聯絡。她指出，自己的社群也很少再提及與小優相關的內容，「我們其實早在她跟鮪魚吵架前就有過不愉快，我們將近半年沒有聯絡了。我版面也很少出現跟她有關的事情。」

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▲小優PO淚崩片「覺得要離開很難過」。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

談到小優近期爆出的負面爭議，玥熹坦言自己對於行業內的許多新聞並不太關注，她表示，最近一直專注於治療自己的病症，包含自律神經失調和中度微笑憂鬱症，並且還要處理家庭事務和品牌代言的工作。因此，她對於小優日前遭控爆料藝人大根「秘婚生子」的消息，也是在工作中偶然聽到的。

▲夏乙薇透露與小優鬧不愉快。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）



事實上，小優今（18）日在IG限動回應遭閨密指控亂爆料等事，她在文中提到，最近因閨密出賣而導致的私人對話洩漏，引發外界誤解。她透露，這位曾經的好友是圈內女星，不過近來患有憂鬱症，且自己在關心對方的同時，卻發生這樣的事情，讓她開始反思自己太輕易相信人，「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。」

▲小優IG限動發文。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）