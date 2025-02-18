吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

記者葉文正／台北報導

藝人小優去年負面新聞不少，她在8月被拍到與已婚男逛超市，被憲哥警告；之後大根被傳未婚生子，她也被大根指為爆料者，還被網友翻出不是第一次大嘴巴，對此她雖然喊冤。但小優又被閨密指控她大嘴爆料胡瓜跟藝人宋羽葤有緋聞，消息傳到經紀公司老闆吳宗憲(憲哥)耳裡，近期已遭吳宗憲憤而解約。

▲吳宗憲怒解約小優。（圖／中視提供）

而記者求證大哥吳宗憲，憲哥則表示：「我已經好久沒有管理公司經紀部門的事情了。現在所有的事情都交給公司的經紀部門主管阿連處理。你可以詢問她哈哈哈。」

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▲小優有不少事爆出遭經紀公司解約。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）

至於小優因負面消息曝光被解約，是否有賠償金額的問題？憲哥則表示：「我的公司是不會有任何解約金的⋯⋯再怎麼說；我也是個藝人啊！可以讓人家過關就讓人家過！」

▲大根也曾是受害者。（圖／翻攝自Facebook／阿姐萬歲）

而容易文創主管阿連則透露：「我們跟小優本來就一年合約而已，去年簽約，最近是跟小優說，我們走的路不一樣，也沒有要詆毀這個藝人，小優工作很認真，但這類新聞太多，就是和平結束合約關係，也沒有要斷人家的路，合則來不合就分沒關係。」證實已經跟小優分道揚鑣。