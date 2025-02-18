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快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

記者葉文正／台北報導

八點檔女星黃瑄2017年和新加坡籍圈外人馬卡龍先生結婚，並育有1子，日前她八點檔《天道》殺青後到新加坡探望兒子，讓人意外她似乎獨自下榻旅館，甚至膠囊旅館，並未一家三口同框，但她今天參加台視八點大戲《寶島西米樂》時認了已離婚，嘆「我們的工作很多人都不能接受，對家人很謝謝他們體諒」。

▲黃瑄坦承離婚。（圖／翻攝自Instagram／venusloveyou518）

黃瑄今出席記者會時表示：「我們的工作很多人都不能接受，理解是一回事，接受是另外一回事。」現在有時為了家人必要相見時，雙方只會在對方的家樓下碰面，因為對方堅持不要再走進彼此的家中。

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▲▼黃瑄秀美背 。（圖／翻攝自Instagram／venusloveyou518）

▲黃瑄說不想再跟前夫進入彼此家中。（圖／翻攝自Instagram／venusloveyou518）

當一旁的游安順想要緩和氣氛說了一句：「好聚好散！」未料，黃瑄竟然回說：「希望！」她則表示：「我們的工作很多人都不能接受，對家人很謝謝他們體諒，工作如火如荼家人都很辛苦，但理解是一回事、接受是另外一回事，我們有討論過怎樣的方式是最好，提出很多不同方案，既然都分開生活，就做一個清楚的決定，花了至少半年時間討論才做決定。」

黃瑄和馬卡龍先生當初婚後仍保持兩地分隔的遠距離婚姻，剛開始她被問到維持婚姻狀況時，也頗樂於分享，小孩從出生後，因為拍戲工作不定時，都是她和媽媽輪流照顧，只是類單親的生活難免爭吵，她曾說兩人常會因為小孩問題吵架， 她曾說，「我工作時間不穩定，我拍完戲回家還要陪小孩，六日也要陪小孩，有時候都不能休息，一個情緒上來我就會不開心，就會打電話吵架，我會罵他一頓，有時候他也會回嘴，『你脾氣壞什麼，不要抓我來罵』，後來弄到兩人都很累，我會封鎖他十幾個小時，就是讓兩人冷靜」。

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