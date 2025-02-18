劉以豪公園勾搭單親媽媽姚愛寗　「偽一家三口」讓柯佳嬿大爆氣

記者蕭采薇／台北報導

柯佳嬿在台劇《童話故事下集》成為劉以豪的老婆，卻是「平均每七天就會有想離婚的念頭、一百次想打死對方的衝動」，婚姻現實面讓觀眾笑出聲。日前演員們齊聚對談，面對萬年話題「你相信男女之間有純友誼的存在嗎？」柯佳嬿卻想到劇中劉以豪與姚愛寗在公園帶小孩的片段，當場爆氣。

▲柯佳嬿、劉以豪重現《童話故事下集》披薩打人橋段。（圖／Netflix提供）



劉以豪表示，戲裡戲外的他都相信男女間有純友誼，「我跟柯佳嬿也是好朋友，劇中她跟傅孟柏關係也很好，即便是前男女朋友關係，友友也相信他們就是工作夥伴，對此很放心，我覺得擔心跟吃醋可能難免，因為關心對方，這是愛的表現，但不代表不可以有純友誼。」

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柯佳嬿也同樣認為有純友誼，沒想到在現場播出劇中劉以豪與姚愛寗在公園帶小孩的片段後，讓她一秒入戲當場質疑：「這什麼一家三口的畫面？」劉以豪也坦言：「我也覺得不行欸」，柯佳嬿爆氣道：「而且路人說你兒子真可愛，他也沒有否認那不是他兒子。」更爆笑說出「那你幹嘛不送他去幼稚園啊？」逗樂所有人。

▲台劇《童話故事下集》（左起）柯佳嬿、劉以豪、編導李念修、主持人吳怡霈。（圖／Netflix提供）

劇中柯佳嬿喜歡上劉以豪的瞬間，便是柯佳嬿卯起來工作，忘記劉以豪在自己家，劉以豪卻默默幫忙倒垃圾、買東西、準備晚餐，不去打擾，對此柯佳嬿表示：「對的靈魂伴侶好像就是可以一起生活的人。」主持人吳怡霈吐槽道：「所以妳需要的其實只是一個工具人？」逗得全場大笑。

▲台劇《童話故事下集》（左起）柯佳嬿、劉以豪、編導李念修。（圖／Netflix提供）

劉以豪則分享，劇中他看到柯佳嬿騎車快撞到他，飛起來大罵7秒髒話的那瞬間，讓他覺得「哇！這女人好真性情。」而劇中柯佳嬿一句「男人會把龜頭充血誤以為是心跳加速」，暴露男人一見鍾情的迷思，編導李念修更解釋這竟是真實的科學研究，「下半身思考」就是這樣來的。