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快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生近日捲入性騷案，雖然三度道歉，卻仍爭議不斷。對此，反骨男孩18日發出聲明，宣布與孫生解約，並表示已經多次勸過孫生，但沒有改善。

▲孫生發影片致歉。（圖／翻攝自孫生Threads）

▲孫生被反骨男孩解約。（圖／翻攝自孫生Threads）

反骨男孩在聲明中宣布，即日起與孫生終止經紀合約，並結束所有合作關係，「未來不再參與任何與其相關的影片製作或經紀業務，確保不再發生類似事件。」同時，為了避免造成二次傷害，也下架了先前回應孫生性騷案的影片，「我們在此向受害者再次誠摯道歉，也願意提供任何實質上的協助。」

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反骨男孩透露，事發後多次與孫生溝通，要求他深刻反省並真誠道歉，「但經過多次勸誡都沒有得到任何改善，各種行徑實在難以管束約制。」團隊也坦言在沒有看過完整判決書前，只聽信了孫生的說法，未能及時查核完整事實，是很嚴重的失誤，「協助有道德瑕疵的性騷擾犯製作道歉影片，也等同間接助長了火苗造成二次加害的行為。」

反骨男孩深知此事件對受害者和社會大眾造成了嚴重影響，為此感到萬分抱歉，並承諾未來將以更嚴格的標準檢視所有內容，確保不再重蹈覆轍，「對於這幾日佔用社會資源感到抱歉，再次致上本公司十二萬分的歉意，對不起，性騷絕對無法容忍，我們會深刻檢討。」

▲▼反骨男孩聲明。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

▲反骨男孩聲明。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

【反骨男孩聲明】

孫生解約與道歉聲明

本公司正式宣布，即日起與孫生終止經紀合約，並徹底結束所有合作關係，未來不再參與任何與其相關的影片製作或經紀業務，確保不再發生類似事件。

關於本團隊與孫生涉及性騷擾事件的回應影片，為了避免二次傷害，相關影片也已經先下架，我們在此向受害者再次誠摯道歉，也願意提供任何實質上的協助。

針對本次性騷擾案件，本公司在事發後就無數次與孫生溝通，要求孫生深刻反省並與受害者真誠道歉，但經過多次勸誡都沒有得到任何改善，各種行徑實在難以管束約制；但本公司在沒有看過完整判決書前，只聽信孫生說法，沒有做到查核的基本功課，是本公司在處理上的嚴重失誤，協助有道德瑕疵的性騷擾犯製作道歉影片，也等同間接助長了火苗造成二次加害的行為。

我們深知，此事件對受害者、對社會大眾帶來了相當嚴重的影響，我們對此感到萬分抱歉，未來將以更嚴格的標準檢視所有內容，確保不再重蹈覆轍。

對於這幾日佔用社會資源感到抱歉，再次致上本公司十二萬分的歉意，對不起，性騷絕對無法容忍，我們會深刻檢討。

有感覺娛樂有限公司
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中華民國114年2月18

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