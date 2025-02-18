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反骨解約孫生「酷炫發聲了」！　鬆口認很難過：我累了

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，儘管他事後三度在社群道歉，不過仍爭議不斷。稍早反骨男孩發布聲明，坦言已多次勸過孫生，但都沒有改善，因此正式宣布與他解約。為此，老闆酷炫事後透過Threads發聲了。

▲▼酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲反骨男孩發聲明切割孫生。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

酷炫發文提到，有些人和事就如同身體內的腫瘤，雖然在某些時候看似無害甚至可能帶來好處，但其潛在的危險性始終存在。他強調，這些負面因素有時候看似平靜無事，卻可能隨時帶來嚴重後果。酷炫進一步表達對這種情況的沮喪及疲倦，儘管這些事物可能一時看起來沒有造成直接的痛苦，但潛在的風險讓他感到重壓，「很難過，但我也累了。」

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反骨男孩今（18）日發文宣布，已正式與孫生解除經紀合約，並將終止所有合作關係，未來將不再參與任何與孫生相關的影片製作或經紀業務。團隊還提到，為避免對性騷擾事件的受害者造成二次傷害，已經將相關影片下架，並在此向受害者再次表示誠摯的歉意，承諾將提供實質上的支援及協助。

▲▼酷炫。

▲酷炫發文。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）

此外，反骨男孩承認在處理孫生性騷擾案件時存在重大失誤，認為過去未能徹底調查並過於輕信孫生的單方面陳述，對此表示深刻反省。團隊強調，未來將加強內容審核和合作標準，並對此次事件所造成的社會影響表示深感抱歉。團隊重申，對於任何形式的性騷擾行為都持絕不容忍的態度，並會針對內部管理進行嚴格檢討，以防範未來可能的問題。

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關鍵字

反骨男孩, 網紅, YouTuber, 孫生, 酷炫

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