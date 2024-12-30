朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

記者吳睿慈／綜合報導

夯遍全球劇集《魷魚遊戲2》於26日上線，雖然外媒批評「不如第一季」，但熱潮不減，其中演員朴成焄飾演「跨性別者」，為了籌到變性手術的錢而加入遊戲，反轉魅力擄獲大批劇迷。怎料，他近日IG限時動態突然上傳「色情版《魷魚遊戲》」的封面，嚇壞大批網友，他稍早透過公司致歉，認了手滑「確認私訊內容而發生的失誤」，他自己本人也嚇得不輕。

▲朴成焄參演《魷魚遊戲2》的跨性別者。（圖／翻攝自朴成焄IG）



朴成焄是《魷魚遊戲2》參演者之一，30日卻突然上傳一則「色情版《魷魚遊戲》」，內容為大群AV女優所參演的A片，尺度極大嚇壞所有網友，雖然他馬上就刪掉限時動態，但已經被網友截圖，並在韓網theqoo論壇上瘋傳，猜測他是否被盜帳號。

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▲朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」，嚇壞全球粉絲。（圖／翻攝自朴成焄IG）



朴成焄IG突出現「色情版《魷魚遊戲》」，稍早經紀公司BH娛樂緊急對外致歉，「因為朴成焄的社群私訊內容太多則，他在確認內容發生失誤才意外上傳」，公司解釋「演員本人也嚇了一大跳，很抱歉在這種時局（空難）出現這樣的失誤，會謹慎注意再也不會有這樣的事了。」

▲朴成焄飾演的「趙賢珠」獲得很多粉絲喜愛。（圖／翻攝自朴成焄IG）



雖然全球反應不佳，《魷魚遊戲2》仍不負眾望，根據串流數據統計網站FlixPatrol排名， 戲劇只上線2天就拿下Netflix平台一共93個國家美國、法國、墨西哥、英國、土耳其等TV部門全球第一名收視。

對比《魷魚遊戲1》上線兩天內才打進Netflix的戲劇部門全球排行前10名，並在上線第8天才拿下第一名成績，第二季聲量、關注度明顯高出許多。但也有外媒直指「第三季熱潮是否能延續難講」、「要等第三季推出才會知曉」。