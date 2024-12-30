濟州航空空難！罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

記者孟育民／台北報導

韓國務安國際機場29日早上發生重大空難，除了2名空服員生還，其餘179名乘客全數罹難，消息令眾人悲痛不已，演藝圈活動陸續取消，MBC電視台原訂29日晚間舉辦演藝大賞，立即宣布取消，韓國政府宣布全國哀悼7天。其中罹難者還有韓職起亞虎隊相關人士，身為前起亞虎啦啦隊成員，李多慧也透過經紀團隊表達心痛。





▲李多慧悲痛發聲。（圖／翻攝自Threads、Instagram／le_dahye）

對於南韓發生重大空難，飛機上還有韓職起亞虎隊相關人士，原本一家三口開心出遊，卻遇到死劫，李多慧透過經紀團隊表示：「非常震驚也很心痛，更希望仍有奇蹟，韓國的哀悼周直到1月4日，我也會全心為罹難者家屬們祈福。」

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▲南韓濟州航空墜毀，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

回顧整起事件，從曼谷飛往務安的濟州航空班機（航班編號7C2216，B737-800型）29日早上準備降落務安國際機場時，疑似因鳥擊偏離跑道，撞上機場外牆後起火，該班機載有173名韓國乘客、2名泰國乘客以及6名機組人員，共計181人，除了2名獲救的生還者外，其他乘客已經全數罹難。

其中，起亞虎隊公關組職員高姓經理與妻子和3歲兒子於25日聖誕節期間展開慶祝奪冠之旅，在返程途中遭遇空難。高經理原本與親哥哥一家同行，因提前一天返國而遇難，最終卻成為一個家庭的悲劇，令周遭人士深感惋惜。