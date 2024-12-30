新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空客機29日墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，機上其餘乘客179人全數罹難。一名資歷16年的主播李成裴當天接獲播報「快訊」，他29日寫下沉痛心情，坦言聽到空難家屬崩潰哭聲，實在忍不住哽咽的心情，「在艱難的時刻下播著令人沉重的消息，感到更痛，尤其是在年末傳達這種消息，心也很痛」，沉重文字為罹難者祈福。

▲主播李成裴發文透露，當聽檔罹難者家屬的哭聲，自己也忍不住哽咽了。（圖／翻攝自李成裴IG）



主播李成裴29日晚間在IG還原當下接到消息的狀況，空難消息傳回新聞台時，他只拿著一支筆便朝主播台奔去，「在現場採訪的記者們確認消息後，正在撰寫新聞的期間，棚內最重要的是告訴觀眾人員搜救狀況，以及冷靜地傳達事實。」為此，他告訴自己要保持理性，並盡量壓抑著自己心中的情緒，而這一播就是5個小時。

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▲南韓29日發生濟州航空墜機意外。（圖／翻攝自李成裴IG）



「然而在快訊之中，傳來了罹難者家屬的崩潰哭聲的場面，我還是無法忍住哽咽的心情」，主播李成裴播了16年的新聞，面對生死新聞，仍難保持冷靜的心情，他回想10年前在播到世越號沉船意外時，他剛結束直播節目，馬上就被call到新聞主播台幫忙，當下只有兩個消息「從仁川前往濟州的船沉了」、「船上有高中生搭乘」，10年前播報世越號事件，他至今難以忘記，他感嘆「濟州航空空難可能也會是這樣吧，今早的事故畫面太殘忍了」。

▲主播李成裴10年前也播過世越號沉船意外，至今忘不了當時的新聞畫面。（圖／翻攝自李成裴IG）



李成裴沉痛表示：「在這樣艱難的時刻下播著令人沉重的消息，身體感到更痛，尤其是在年末傳達這種消息，心也很痛，今年真的有很多艱辛的事情，最重要的是盼望可以給罹難者家屬安慰，為已逝故人祈福。」這則文章掀起韓網關注，觀眾紛紛表達敬意表示「主播辛苦了」。