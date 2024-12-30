日美女主播患嚴重PTSD停工1年多！「暴瘦險輕生」復工3個月吐心聲

記者劉宛欣／綜合報導

日本美女主播渡邊渚擁有甜美臉蛋G罩杯傲人身材，主持晨間新聞《鬧鐘電視》時，曾轟動到被觀眾形容「早晨的動力」。然而她在人氣飆漲之際，2023年7月病倒停工住院，休養了一年多才在2024年10月復出，並坦言自己是罹患PTSD（創傷後壓力症候群），一度險些想不開，暴瘦了5公斤。12月30日她更新了自己的Instagram，向粉絲報告了年末工作的結束情況。

▲渡邊渚過去曾停工一年多。（圖／翻攝自渡邊渚IG）

渡邊渚在貼文中提到：「今天算是結束了今年的工作！（雖然家裡還有一些該完成的事）」並回顧了自己的2024年。她於2020年加入富士電視台，但因病療養，於2023年8月底離職。今年，她在Instagram中透露治療已經結束，並公開患有「創傷後壓力症候群(PTSD)」的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

渡邊渚坦言：「一年半前，突然無法再繼續工作後，放棄了很多事情。但現在抱著不想留遺憾、努力活下去的心情生活著！」目前，她已逐漸走出陰霾，積極面對生活。她感謝能有機會與值得信賴的夥伴一起參與各領域的工作：「雖然社會復歸還不到3個月，但有很多人對我說『我們一起工作吧！』讓我能和可靠的人們一起完成各種工作，真的非常幸運，也無比感激。」

▲渡邊渚吐露復工三個月期間的心情。（圖／翻攝自渡邊渚IG）

此外，渡邊渚也向支持她的粉絲表達了誠摯的感謝：「多虧大家的支持，我才能走出那些黑暗的日子。真的非常感謝大家。」她最後強調：「我應該做的事情從未改變，那就是認真地、一絲不苟地完成眼前的每一件事。明年也會一如既往努力。祝大家有個美好的年末！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995