ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思近日癱坐輪椅就醫的照片曝光，引發廣泛關注，但工作室對具體病情和細節未作進一步說明，閨蜜在社交平台上發聲，疑似暗示事件背後另有隱情。如今又傳出有「陰陽劇本」問題，她因而遭導演夫妻霸凌打壓，長期壓力過大才會病倒。

趙露思是在拍攝新劇《戀人》期間病倒，外界猜測病情或與劇組內部問題有關。狗仔劉大錘爆料，趙露思在劇組中發現「陰陽劇本」，進組才發現劇本內容與最初版本不符，她曾試圖與導演鄧科溝通，希望能做出調整，但因製片人與鄧科是夫妻，雙方立場一致，導致趙露思的訴求無法實現。

▲趙露思回應網友對她外貌的評價。（圖／翻攝自趙露思官方微博）

▲趙露思被證實罹患失語症。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對壓力，趙露思只能咬牙堅持拍攝，但心理負擔過重最終導致健康亮紅燈，甚至傳出罹患嚴重憂鬱症。關於導演鄧科的態度，粉絲也湧入微博洗版，有人爆料鄧科在《戀人》拍攝期間經常搞失蹤，導致進度拖延，現場都是由一位姓高的助理導演負責，不過也有一派表示這是業界常態，知名導演會帶著徒弟共同完成作品，自己最終只是掛名而已。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思被證實罹患失語症。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，鄧科的小紅書簡介在風波爆發後，被發現偷偷修改，原本是寫著「拍過《戀人》《折腰》《大奉打更人》《與鳳行》」，近日卻改成「願世界和平」，這一變動被外界解讀為對近期爭議的間接回應。目前，趙露思的工作室與劇組均未對她的病因或相關風波做出正式回應，加上閨蜜魏笑發聲提到「關於病情、關於真相，不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋」，疑似暗示事件背後另有隱情，讓粉絲的不滿情緒愈發高漲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

推薦閱讀

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

健志愛妻Mia懷孕「被嗆一直露肚子」　本人急上火線：不太舒服

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

真的不是蔡依林！　張惠妹大巨蛋「唯一嘉賓是超大咖男神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

周杰倫日本「粉絲巧遇沒發現」　旁邊阿緯被認出笑了：最悲傷合照

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

趙露思

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主持節目全停播沒差！指原莉乃變房產女王…身家「可以買下日本」
  2. 懷孕8月頭劇痛「才發現長超大血栓」！　蓋兒急動手術
  3. 賴慧如罕見公開合體7歲女兒！侯怡君喊話《好運來》收視破6請雞排
  4. 新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯
  5. 那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」
  6. 趙露思1年前被讚能抗壓！　自爆「心態有很大改變」…發言被翻出
  7. 趙露思再爆拍戲曾「耳朵暫時性失聰」！悄換大頭貼訴苦　粉心疼哭了
  8. 南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛機」舞台砍光
  9. 獨家／北高雙蛋都賣爆…告五人明年要唱高雄世運了！ 時間曝光
  10. 立委陳瑩直播張惠妹演唱會　文化部長：全力保護歌手是大家共識

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366