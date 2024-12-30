趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思近日癱坐輪椅就醫的照片曝光，引發廣泛關注，但工作室對具體病情和細節未作進一步說明，閨蜜在社交平台上發聲，疑似暗示事件背後另有隱情。如今又傳出有「陰陽劇本」問題，她因而遭導演夫妻霸凌打壓，長期壓力過大才會病倒。

趙露思是在拍攝新劇《戀人》期間病倒，外界猜測病情或與劇組內部問題有關。狗仔劉大錘爆料，趙露思在劇組中發現「陰陽劇本」，進組才發現劇本內容與最初版本不符，她曾試圖與導演鄧科溝通，希望能做出調整，但因製片人與鄧科是夫妻，雙方立場一致，導致趙露思的訴求無法實現。

▲趙露思被證實罹患失語症。（圖／翻攝自微博）



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面對壓力，趙露思只能咬牙堅持拍攝，但心理負擔過重最終導致健康亮紅燈，甚至傳出罹患嚴重憂鬱症。關於導演鄧科的態度，粉絲也湧入微博洗版，有人爆料鄧科在《戀人》拍攝期間經常搞失蹤，導致進度拖延，現場都是由一位姓高的助理導演負責，不過也有一派表示這是業界常態，知名導演會帶著徒弟共同完成作品，自己最終只是掛名而已。

▲趙露思被證實罹患失語症。（圖／翻攝自微博）



值得注意的是，鄧科的小紅書簡介在風波爆發後，被發現偷偷修改，原本是寫著「拍過《戀人》《折腰》《大奉打更人》《與鳳行》」，近日卻改成「願世界和平」，這一變動被外界解讀為對近期爭議的間接回應。目前，趙露思的工作室與劇組均未對她的病因或相關風波做出正式回應，加上閨蜜魏笑發聲提到「關於病情、關於真相，不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋」，疑似暗示事件背後另有隱情，讓粉絲的不滿情緒愈發高漲。