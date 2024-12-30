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《愛情公寓》婁藝瀟又陷整容疑雲！　本人親上火線回：有變很正常

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女藝人婁藝瀟現年35歲，藉著經典都會劇《愛情公寓》系列知名度大開，不僅跨足音樂劇演出，還曾發行個人專輯，在歌壇與影視圈都有寫下不錯成績。不過，她一直以來都飽受整容疑雲所苦，對此，她日前登上節目受訪時，主動地提起此事，直言「還是會有變化的」，但否認了整形的說法。

▲婁藝瀟認為長相本來就會隨著年紀改變。（圖／翻攝自微博）

▲婁藝瀟否認整形。（圖／翻攝自微博）

婁藝瀟日前登上節目受訪，主持人一見到她就稱讚「終於見到本人了，感覺跟電視裡面沒有區別」，她聞言笑著謙虛地回應「那還是會有變化的」，接著進一步指出先前經常會有人看到她就問「說阿呀她怎麼變了？是不是整容失敗了？」她對此則解釋表示：「其實不是的，19歲跟我現在30多，那肯定是狀態不一樣。」

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▲婁藝瀟認為長相本來就會隨著年紀改變。（圖／翻攝自微博）

▲婁藝瀟認為長相本來就會隨著年紀改變。（圖／翻攝自微博）

該片段曝光以後登上微博熱搜，引起不小討論，微博網友幾乎不太買單，紛紛表示「我以為她會大方承認」、「不是整容，是醫美」、「又變了。比之前臉僵的時候又好點了」、「看來是我期望太高，還以為承認了」、「說實話我不討厭明星醫美整容，但是都明顯到不行了還不承認，我反而覺得很討厭」、「大家說的又不是年紀，又不是變老了」。

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