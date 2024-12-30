濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空29日上午從泰國曼谷飛往務安國際機場，不料發生意外，機上只有2位空服員生還，其餘179人罹難。演藝圈跨年直播盛事陸續取消，今年也有不少韓星飛來台灣參加跨年活動，2PM李俊昊30日晚間從仁川出發，就被發現打扮很低調，穿著一身黑色服裝現身，雖有親切向攝影記者問好，但一路上沒有講太多話，氣氛沉重。

▲▼2PM俊昊全身黑出發來台。（圖／翻攝自RNX TV Korea Ent YouTube）



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李俊昊此趟來台是為參加「2025台南好young」跨年晚會，30日晚間從仁川機場出發，大批媒體守候在機場，他身穿黑色外套、上衣與褲子，打扮非常低調，看到記者時親切打招呼「你好」，但一路上沒有講太多話、表情黯淡，保鑣則是不斷提醒「小心旁邊」、「借過」、「後面有柱子」。

俊昊與工作人員低調出國，此趟是為了來台參加「2025台南好young」跨年晚會，另外，SJ利特也已出發來到台灣，同樣一黑色打扮，身上沒有過多華麗的裝飾品，預計如期出席「閃耀新北1314跨河煙火」活動，他與團員始源、神童將會擔任壓軸表演嘉賓。

除了淡水跨年活動有Super Junior-L.S.S.，台北為Apink擔任表演嘉賓，台中請到MAMAMOO輝人，桃園部分請到姜丹尼爾（KANG DANIEL）與音樂人DAYCHILD，高雄則是2NE1的成員Dara，各地星光熠熠，陪伴台灣粉絲度過2024最後一天。