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鍾欣凌見「180公分小鮮肉」發花癡揮手！　得知對方身份呆住：好丟臉

記者孟育民／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記》第2季、第6集中，楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文跋山涉水飛到日本的「五島列島」，尋找在五島開民宿的日本媳婦Lois。Lois開的民宿「五島時光」是由婦產科醫院改建而成，老少女主持群也將在五島看見台灣人定居的特別選擇、體驗更單純的生活。

▲▼貴媚、嚴藝文、鍾欣凌、宋偉恩和日本媳婦一家人合影 。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌、宋偉恩和日本媳婦一家人合影 。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

姐姐們拜訪在日的台人Lois，她選擇在日本五島列島開啟二婚人生。不過她的台日之戀也遇到不少問題，Lois也因為和老公「賢太」是二婚關係，承受了很大的壓力，加上語言上無法好好溝通，到最後甚至直接請翻譯撰寫一封日文信給公婆。沒想到他們不但不反對，甚至還跟賢太說：「如果你要結婚也不是不行，可是你要確認之後有自己小孩的時候，你不可以偏心。」

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▲▼貴媚、嚴藝文、鍾欣凌、宋偉恩和日本媳婦一家人合影 。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲Lois在日本展開二婚 。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

楊貴媚、鍾欣凌及嚴藝文為了到Lois公婆家拜訪，特地起大早跟隨Lois及賢太到清晨的魚市場挑選魚貨當伴手禮。一大早睡眼惺忪的鍾欣凌及嚴藝文注意力根本沒在魚貨上，全在魚市場裡面身高180公分的帥哥身上，甚至一臉花癡的一直在遠處對他揮手，想吸引對方的注意，還竊竊私語地稱讚對方很帥，只有楊貴媚在一旁認真地在挑選魚貨。

結果沒想到鍾欣凌跟嚴藝文眼中的帥哥，正是當集小鮮肉代表宋偉恩，直到宋偉恩拉下口罩那一刻他們才發現是本人，鍾欣凌直接嚇到呆在原地直呼：「我們好丟臉喔！」

▲▼貴媚、嚴藝文、鍾欣凌、宋偉恩和日本媳婦一家人合影 。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

▲楊貴媚、嚴藝文、鍾欣凌沒認出宋偉恩。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

身為戲劇《俗女養成記》導演的嚴藝文，更是無地自容地想躲起來，鍾欣凌也虧她：「嚴藝文你更丟臉，他還是你的演員，演過《俗女養成記》。」在直播時鍾欣凌也直接對宋偉恩說：「我們當時有認真在把你你知道嗎？」她還加碼爆料：「當時大概凌晨4、5點，嚴藝文還在睡眼惺忪卻還說她雷達很強，叫我看那邊有一個帥哥。」連鍾欣凌的小孩二寶也稱讚：「宋偉恩真的蠻帥的欸！」

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鍾欣凌, 老少女, 老少女奇遇記, 嚴藝文, 宋偉恩

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