旗下全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎

記者張筱涵／綜合報導

實力派音樂人齊聚的知名經紀公司Magic Strawberry Sound今（30日）突發布聲明，宣布旗下6組藝人都因合約到期並結束合作，掀起討論。

▲10CM的權正烈、鮮于貞娥、屋頂月光、Yozoh、具元讚以及尹智英合約到期不續約。（圖／翻攝自Instagram／msbsound）



Magic Strawberry Sound今天發出聲明宣布10CM的權正烈、鮮于貞娥、屋頂月光、Yozoh、具元讚以及尹智英（音譯）合約將在31日到期，且不再續約：「藝人們在過去的合作中展現了卓越的活躍表現，我們對此深感感激。」並補充道：「公司將一如既往地支持他們未來的活動，也希望大家能對他們的新起點給予不變的愛與期待。」

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網友們得知一次離開6組藝人後都相當驚訝，「看來是公司要倒了」、「一次全部離開嗎」、「我記得前陣子別組藝人也有離開」、「我記得這間是樂團經紀公司裡面最大的說」、「是要歇業了嗎」。

事實上，目前還在Magic Strawberry Sound的旗下藝人有CHEEZE、蘇秀彬、宋素熙、河尚旭、Marrakech、安多渶（音譯）、Yebit和KONA。除了合約到期的公告，Magic Strawberry Sound也對12月29日發生的濟州航空空難表達哀悼：「我們向事故中受難者及其家屬表達深切的哀悼與慰問，同時感謝所有參與事故處理的相關人士的努力。」