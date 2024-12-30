ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柔柔嫁余祥銓當媽1年「累和幸福並存」　罕吐真心話：疲勞不足掛齒

記者王靖淳／綜合報導

柔柔去年6月宣布嫁給藝人余祥銓，同年11月生下女兒「小元寶」，平時會透過社群記錄家庭日常的她，今（30）日發文寫下當媽1年的真實心聲，有感而發表示：「累和幸福並存著，身體的疲勞根本不足以掛齒。」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲▼柔柔。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔去年6月和余祥銓結婚。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

隨著2024年進入倒數階段，柔柔在文中感性回顧這一年身為母親的點滴，她坦言「累和幸福並存著」。柔柔表示，雖然育兒的過程讓身體感到疲憊，但看著女兒健康成長，這一切都變得微不足道，「身體的疲勞根本不足以掛齒」，讓她深刻體會母親角色的付出與收穫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柔柔。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

▲柔柔。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔特別感謝自己和家人沒有錯過女兒的任何一個成長瞬間，她都全程參與，並珍惜這些小小的里程碑，「慶幸妳成長的每個瞬間我們都從未缺席」，她感嘆這種陪伴的幸福，讓她覺得所有的努力都非常值得。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言力挺她。有人大讚：「超棒少女媽咪！」更有粉絲直呼：「幸福的柔」，表達對她家庭生活的滿滿祝福。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

旗下全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎

旗下全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄

快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

濟州航空罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」　李多慧心痛發聲

趙露思病重爆「捲入陰陽劇本」身心崩潰！隱情曝光　導演遭炎上發聲了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

旗下全是實力咖！韓公司「突宣布6藝人全不續約」　網憂：要倒了嗎

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

新聞傳回「空難家屬崩潰哭聲」　南韓主播李成裴哽咽：真的忍不住⋯

快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柔柔, 余祥銓, 結婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日美女主播患嚴重PTSD停工1年多！「暴瘦險輕生」復工3個月吐心聲
  2. 丹妮婊姐再批波音737爛！　痛罵兩年不嫌煩：全球銷毀該砸光
  3. 《愛情公寓》婁藝瀟又陷整容疑雲！　本人親上火線回：有變很正常
  4. 濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場
  5. 鍾欣凌見「180公分小鮮肉」發花癡揮手！　得知對方身份呆住：好丟臉
  6. 啦啦隊正妹陳波波：觀眾口味越來越重！　球場上被嫌穿太多不忍了
  7. 《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年
  8. 曾智希甜曬絕美婚紗照！　羞喊：可以做你的新娘子嗎？
  9. 稱擔憂八炯紀錄片「像文革」！《百靈果》凱莉道歉：不該沒看完就評論
  10. 人氣日樂團示愛：台灣女生性感！　May’n明年來台慶20週年

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366