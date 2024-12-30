柔柔嫁余祥銓當媽1年「累和幸福並存」　罕吐真心話：疲勞不足掛齒

記者王靖淳／綜合報導

柔柔去年6月宣布嫁給藝人余祥銓，同年11月生下女兒「小元寶」，平時會透過社群記錄家庭日常的她，今（30）日發文寫下當媽1年的真實心聲，有感而發表示：「累和幸福並存著，身體的疲勞根本不足以掛齒。」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲柔柔去年6月和余祥銓結婚。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）



隨著2024年進入倒數階段，柔柔在文中感性回顧這一年身為母親的點滴，她坦言「累和幸福並存著」。柔柔表示，雖然育兒的過程讓身體感到疲憊，但看著女兒健康成長，這一切都變得微不足道，「身體的疲勞根本不足以掛齒」，讓她深刻體會母親角色的付出與收穫。

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▲柔柔。（圖／翻攝自Instagram／rou860209）

柔柔特別感謝自己和家人沒有錯過女兒的任何一個成長瞬間，她都全程參與，並珍惜這些小小的里程碑，「慶幸妳成長的每個瞬間我們都從未缺席」，她感嘆這種陪伴的幸福，讓她覺得所有的努力都非常值得。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言力挺她。有人大讚：「超棒少女媽咪！」更有粉絲直呼：「幸福的柔」，表達對她家庭生活的滿滿祝福。