ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

港劇今晚恰巧播「空難情節」！　電視台聲明：將謹慎處理所有劇情

記者劉宛欣／綜合報導

濟州航空一架波音客機昨（29）日上午從泰國曼谷飛往南韓務安機場，豈料降落時疑似遭遇鳥擊，導致起落架異常，機腹著地後撞上跑道尾端圍牆爆炸，機上179人慘死，全國進入為期7天的哀悼期，事件在全世界都掀起討論。香港TVB新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》30日晚間播出第一集，卻正好播放出航空事故的劇情，對此，電視台方面也特別發表了聲明。

▲《奔跑吧！勇敢的女人們》第一集有航空事故畫面。（圖／翻攝自劇照）

▲《奔跑吧！勇敢的女人們》第一集有航空事故畫面。（圖／翻攝自劇照）

《奔跑吧！勇敢的女人們》30日正式播出第一集。然而，由於劇中第一集包含航空事故情節，考量近日發生的韓國濟州航空及阿塞拜疆航空墜機事件，TVB特地提前以黑底白字提示觀眾，提醒相關情節可能引發情緒波動，讓觀眾可自行選擇是否觀看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《奔跑吧！勇敢的女人們》第一集有航空事故畫面。（圖／翻攝自劇照）

▲電視台為此提前發布提示聲明。（圖／翻攝自劇照）

TVB為此發布聲明，表示：「鑑於韓國濟州航空與阿塞拜疆航空的墜機事件，本台全體同仁深感悲痛，並向受影響家庭表達深切哀悼。」聲明中進一步說明，該劇的拍攝及播出安排早已完成，與近期空難事件無直接關聯。為顧及觀眾情緒，選擇在播出前告知，提醒觀眾首集有涉及航空事故的劇情，並提供自由選擇是否觀看的空間，

TVB同時承諾：「我們將謹慎處理所有劇情內容，並希望透過此劇為大家帶來正面能量。」該劇首播當日已獲得廣泛關注，劇組的細心安排也受到不少網友讚許，顯示出電視台對於敏感事件的高度重視及負責任的態度。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

推薦閱讀

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

親姊是濟州航空空服員！趙娟週報家人平安　哀悼：非常悲痛

親姊是濟州航空空服員！趙娟週報家人平安　哀悼：非常悲痛

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

起亞虎經理一家三口全遇難！體育主播慟「沒等到奇蹟」：連3歲小孩都沒回來⋯

起亞虎經理一家三口全遇難！體育主播慟「沒等到奇蹟」：連3歲小孩都沒回來⋯

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

唐綺陽運勢／射手整體卡關！ 摩羯「注意前任」雙魚感情明朗化

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《央視》跨年晚會陣容公開！　「名單有4台灣藝人」拍片慶新年

陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易

濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場

朴成焄IG突上傳「色情版《魷魚遊戲》」全是A片裸女　本人嚇壞認：手滑了

親姊是濟州航空空服員！趙娟週報家人平安　哀悼：非常悲痛

Energy牛奶解約郭采潔內幕曝光！　公開道謝：她是一個很棒的藝人

起亞虎經理一家三口全遇難！體育主播慟「沒等到奇蹟」：連3歲小孩都沒回來⋯

拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

奔跑吧！勇敢的女人們

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕾菈隆乳2年「明年想再做」！　羞認：軟軟的不喜歡
  2. 拍《魷魚》首季掉了8顆牙！　導演吐露「拍續集原因」認：為了錢
  3. 陳建州妹罹重病「等到好心人捐肺臟」　嘆：2024確實不容易
  4. 港劇今晚恰巧播「空難情節」！　電視台聲明：將謹慎處理所有劇情
  5. 柔柔嫁余祥銓當媽1年「累和幸福並存」　罕吐真心話：疲勞不足掛齒
  6. 日美女主播患嚴重PTSD停工1年多！「暴瘦險輕生」復工3個月吐心聲
  7. 丹妮婊姐再批波音737爛！　痛罵兩年不嫌煩：全球銷毀該砸光
  8. 《愛情公寓》婁藝瀟又陷整容疑雲！　本人親上火線回：有變很正常
  9. 濟州航空失事179死！2PM俊昊、利特全身黑出發來台　表情沉重現機場
  10. 鍾欣凌見「180公分小鮮肉」發花癡揮手！　得知對方身份呆住：好丟臉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366