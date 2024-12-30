港劇今晚恰巧播「空難情節」！　電視台聲明：將謹慎處理所有劇情

記者劉宛欣／綜合報導

濟州航空一架波音客機昨（29）日上午從泰國曼谷飛往南韓務安機場，豈料降落時疑似遭遇鳥擊，導致起落架異常，機腹著地後撞上跑道尾端圍牆爆炸，機上179人慘死，全國進入為期7天的哀悼期，事件在全世界都掀起討論。香港TVB新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》30日晚間播出第一集，卻正好播放出航空事故的劇情，對此，電視台方面也特別發表了聲明。

▲《奔跑吧！勇敢的女人們》第一集有航空事故畫面。（圖／翻攝自劇照）

《奔跑吧！勇敢的女人們》30日正式播出第一集。然而，由於劇中第一集包含航空事故情節，考量近日發生的韓國濟州航空及阿塞拜疆航空墜機事件，TVB特地提前以黑底白字提示觀眾，提醒相關情節可能引發情緒波動，讓觀眾可自行選擇是否觀看。

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▲電視台為此提前發布提示聲明。（圖／翻攝自劇照）

TVB為此發布聲明，表示：「鑑於韓國濟州航空與阿塞拜疆航空的墜機事件，本台全體同仁深感悲痛，並向受影響家庭表達深切哀悼。」聲明中進一步說明，該劇的拍攝及播出安排早已完成，與近期空難事件無直接關聯。為顧及觀眾情緒，選擇在播出前告知，提醒觀眾首集有涉及航空事故的劇情，並提供自由選擇是否觀看的空間，

TVB同時承諾：「我們將謹慎處理所有劇情內容，並希望透過此劇為大家帶來正面能量。」該劇首播當日已獲得廣泛關注，劇組的細心安排也受到不少網友讚許，顯示出電視台對於敏感事件的高度重視及負責任的態度。