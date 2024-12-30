啦啦隊正妹陳波波：觀眾口味越來越重！　球場上被嫌穿太多不忍了

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊女孩陳波波今（30）日透過IG轉發舞台總監白白的貼文，透露有網友針對啦啦隊服裝穿太多而留言批評，讓她無奈表示：「我不懂在球場為什麼要穿這樣？」內容曝光後掀起不小討論，稍早她再度發聲，強調自己只是想希望大家更尊重女性表演者，「觀眾口味越來越重，繼續惡性競爭下去帶來的後果是什麼？」

▲陳波波。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

陳波波在文中分享對啦啦隊現況的看法，強調自己並非批評任何女孩或球團，而是關注觀眾對啦啦隊文化的過度要求可能引發的後果。她表示，理解球團之所以採用特定表演方式是因為「觀眾愛看」，但她也坦言不少啦啦隊女孩其實感到不自在，甚至有別隊的女孩私訊她，表達對現狀的無奈，卻因為缺乏話語權或擔憂生計而選擇沉默。

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▲▼陳波波回應酸民批評。（圖／翻攝自Instagram／bobo.0715）

陳波波進一步建議，若表演服裝需要展示性感風格，應設計得更安全舒適，不應讓女孩在舞台上頻繁調整滑落的服裝。她認為，在表演中應該避免讓女性感到不自在，並指出這樣的改善有助於增進舞台表演的專業性與尊重。她希望，無論是球迷還是球團，能夠在欣賞表演的同時，更重視女孩們的感受與付出。

▲林可回應酸民批評。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）

此外，另外一位啦啦隊女孩林可也在IG發聲力挺，並針對部分觀眾以服裝暴露程度評價表演的現象表達不滿。她強調，啦啦隊每場演出背後都有其獨特的意義和故事，不該只以服裝多寡來決定一場表演的好壞，「我們就是好好呈現每一場表演」，希望大家能將焦點放在演出內容與表現上，而非單純聚焦在外在的穿著。