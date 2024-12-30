快訊／史上首次！南韓3大電視台「跨年直播全取消」　藝人沉痛穿黑白衣預錄

記者吳睿慈／綜合報導

南韓濟州航空客機29日墜毀務安國際機場，機上乘客179人罹難，只有2位坐在尾端的空服員存活，本次意外是南韓境內史上最嚴重空難，政府下令哀悼7天。稍早，3大電視台KBS、MBC、SBS證實所有年末直播全部取消，KBS演技大賞將改為「預錄」方式進行，為表對於罹難者的哀悼之意，藝人決定穿黑、白色服裝為主出席活動。

▲MBC歌謠大祭典跨年直播已取消。（圖／翻攝自MBC）



繼MBC演藝大賞宣布30日取消直播後，節目內容將以「預錄」方式，日後會公布播出日期，MBC歌謠大祭典也確定31日當天直播取消，目前已經有多則歌手錄完表演舞台，且具有火、飛機元素的表演極有可能被刪減，演唱會播出日期同樣日後告知。

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▲SBS演藝大賞跨年直播取消，且也沒有要預錄。（圖／翻攝自SBS）



另外，SBS演藝大賞預計在31日舉辦，如今受到濟州航空墜機事件影響，電視台30日正式對外宣布「2024 SBS演藝大賞不播了，31日不會有直播、預錄，該時段播出內容是否會以錄好的節目為主現在還沒決定。」大賞得主會以怎樣的形式公布，待官方宣佈。

▲KBS電視台最後跟進，取消31日演技大賞直播，藝人將穿黑白衣參與預錄。（圖／翻攝自KBS）



最後一台電視台KBS也在稍早跟進，KBS演技大賞將改為「預錄」方式進行，官方強調節目內容將以氣氛理性、冷靜的方式錄製，藝人也決定穿著黑、白色服裝為主參與節目。至於預錄內容何時播出？電視台會另行通知。南韓演藝圈史上第一次出現年末頒獎典禮全數取消，就連2020年爆發新冠肺炎時都如期舉行。